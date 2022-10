Textual: Poder Judicial, Ganancias y el debate en Diputados

- Asentimiento.

Sra. Presidenta (Moreau). -Se procederá en la forma solicitada. Tiene la palabra el señor diputado Romero, por Córdoba.

Sr. Romero (V. H.). -Señora presidenta: pido que los artículos 100, 101 y 102 se voten de manera nominal.

Sra. Presidenta (Moreau). -Tiene la palabra el señor diputado Negri, por Córdoba.

Sr. Negri. -Señora presidenta: quisiera hacer una aclaración. Estos artículos se pueden tratar en forma conjunta pero no se pueden votan en una sola votación, porque el artículo 101 tiene asignación específica y requiere 129 votos afirmativos para ser aprobado, es decir, mayoría absoluta.

Sra. Presidenta (Moreau). -Tiene la palabra el señor diputado Martínez, por Santa Fe.

Sr. Martínez (G.P.). -Señora presidenta: el diputado preopinante en realidad hizo mención al caso del artículo 102, pero lo cierto es que es un hecho menor. Lo que estamos fijando allí es una finalidad de lo recaudado, que es distinto a una asignación específica, donde se detraen recursos de la masa coparticipable.

Sra. Presidenta (Moreau). -Tiene la palabra la señora diputada Del Plá, por Buenos Aires.

Sra. Del Plá. -Señora presidenta: había pedido anotarme para este artículo porque vamos a hacer una propuesta de modificación en función de las intervenciones que ya hemos tenido. Por supuesto, estamos a favor de que paguen ganancias los jueces y los funcionarios sin carrera judicial, pero consideramos que deben quedar excluidos de este artículo los empleados y los funcionarios de carrera judicial. Por eso, vamos a proponer que la redacción del segundo párrafo del inciso a) quede, en su primera oración, de la siguiente manera: “En el caso de los magistrados y funcionarios sin carrera judicial del Poder Judicial de la Nación…”, y el resto del párrafo quedaría como está. De no aceptarse esta modificación, vamos a rechazar íntegramente el artículo.

Sra. Presidenta (Moreau). -Tiene la palabra el señor diputado Heller, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Heller. -Señora presidenta: no vamos a aceptar la modificación propuesta. Pido que se pase a la votación.

Sra. Presidenta (Moreau). -Tiene la palabra la señora diputada Camaño, por Buenos Aires.

Sra. Camaño. -Señora presidenta: iba a explicar por qué es inconveniente la propuesta de la diputada Del Plá, pero habida cuenta de que el miembro informante ya la rechazó, creo que es ocioso plantearlo.

Sra. Presidenta (Moreau). -Tiene la palabra el señor diputado Espert, por Buenos Aires.

José Luis Espert

Sr. Espert. -Señora presidenta: solicito votación nominal y el uso de la palabra para el artículo 100, que me parece un tema de fondo extremadamente delicado.

Sra. Presidenta (Moreau). -Está hablando del artículo 100, señor diputado.

Sr. Espert. -Sí, pero estoy en desacuerdo con la votación conjunta de los artículos 100, 101 y 102.

Sra. Presidenta (Moreau). -Lo que se pidió es que se traten de manera conjunta.

Sr. Espert. - ¿Puedo hacer uso de la palabra sobre el artículo 100?

Sra. Presidenta (Moreau). -Estamos votando, señor diputado.

Sr. Espert. -Señora presidenta: en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria solicitó la votación nominal del artículo 100 y me reservé el uso de la palabra. ¿Sí o no?

Sra. Presidenta (Moreau). -Sí, la solicitó para adelantar el sentido de su voto, pero no se debate mientras se está votando. Lo tendría que haber planteado antes.

Sr. Espert. -Perdón, señora presidenta, pero yo lo planteé cuando había que hacerlo en la reunión de Labor Parlamentaria. Me anoté debidamente y no tengo ningún problema en que usted no me otorgue el uso de la palabra.

Sra. Presidenta (Moreau). -Se la dimos durante toda la sesión. Cuando se vota no se hace uso de la palabra. Tiene la palabra el señor diputado Agustín Domingo, por Río Negro.

Sr. Domingo. -Señora presidenta: quisiera proponer una modificación al artículo 100, en el sentido de unificar los dos párrafos del inciso a), para que el requisito de que todos los conceptos que integran sus remuneraciones alcance no solamente a los funcionarios y magistrados del Poder Judicial sino también a los funcionarios del resto de los poderes. Doy lectura de cómo quedaría el inciso a) con esta modificación: “a) Del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos, sin excepción, incluidos los cargos electivos de los Poderes Ejecutivos y Legislativos, y de los cargos de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación y de las provincias, independientemente de la fecha de su nombramiento, y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones, excepto que, por su naturaleza, corresponda su deducción, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley.”

Sra. Presidenta (Moreau). -El señor diputado De Marchi me recuerda que en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria el señor diputado Espert había pedido hacer uso de la palabra. Esto es cierto, pero los demás diputados hablaron del tema en el momento del debate. Lo que el diputado Domingo está haciendo, y por eso hizo uso de la palabra, es proponer modificaciones. Tiene la palabra el señor diputado Heller, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Heller. -Señora presidenta: no aceptamos la modificación propuesta.

Sra. Presidenta (Moreau). -Tiene la palabra el señor diputado López, por Buenos Aires.

Sr. López. -Señora presidenta: más allá de que, obviamente, se votarán por separado los artículos 101 y 102, insistimos en que el artículo 102 se debe votar con mayoría absoluta del total de los miembros de la Cámara, porque el impuesto a las ganancias es una contribución directa conforme el artículo 75, inciso 2º), de nuestra Constitución Nacional. Se establece por tiempo determinado, es proporcional y solo el Congreso nacional lo puede disponer.

Por otro lado, lo que no tiene asignación específica es coparticipable. Entonces, la regla en general del impuesto a las ganancias es que es coparticipable. Si vamos a detraer masa coparticipable para una asignación específica, se necesitan 129 votos, como dice el inciso 3º) del artículo 75 de la Constitución Nacional. No hay otra mayoría que ustedes puedan utilizar para la votación del artículo 102 distinta a la que requiere 129 votos. Por supuesto, la incorporación está en otro artículo que ustedes votarán con mayoría simple, pero no sucede lo mismo con la asignación específica y me parece que, además, tampoco les sirve demasiado.

Sra. Presidenta (Moreau). -Tiene la palabra el señor diputado Martínez, por Santa Fe.

Sr. Martínez (G.P.). -Señora presidenta: me parece que lo mejor es leer el artículo 102.

Dice así: “Las sumas que el Estado Nacional efectivamente perciba, luego de la distribución de recursos coparticipables y de los esquemas específicos para la distribución de los mismos...”, o sea, una vez que se garantizó la coparticipación. El artículo se refiere al remanente que le toca al Tesoro; no tiene nada que ver con la masa coparticipable. Se cumpliría con las provincias y sobre lo que queda –del 55, 44 y 1 sería sobre el 44- se aplicaría esta disposición.

Sra. Presidenta (Moreau). -Tiene la palabra la señora diputada Lospennato, por Buenos Aires.

Silvia Lospenanato

Sra. Lospennato. -Señora presidenta: lo único que pasa cuando no se entra en razones, es que dan más argumentos para declarar la inconstitucionalidad de la norma.

Más allá de eso, quiero decir que el diputado Espert tiene derecho a hablar porque así lo habilita el artículo 158 del reglamento. Esa norma permite que en la discusión en particular cada diputado pueda hacer uso de la palabra dos veces, cada una de ellas por cinco minutos. Es decir, el diputado Espert tiene derecho a hablar ahora. Quería decir esto porque creo que recién se lo ha cercenado en el uso de la palabra. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Moreau). -Señora diputada Lospennato: estábamos tratando una moción, no estábamos debatiendo un tema libre. No creo que el diputado Espert necesite que una corporación judicial lo defienda.

-Varios señores diputados hablan a la vez.

Sra. Presidenta (Moreau). -Tiene la palabra la señora diputada Penacca, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sra. Penacca. -Señora presidenta: simplemente quiero pedirle que pasemos a votar.

-Varios señores diputados hablan a la vez.

Sra. Presidenta (Moreau). -Tiene la palabra el señor diputado Espert, por Buenos Aires. Luego, le descontaremos este tiempo a la corporación judicial de Juntos por el Cambio. (Risas.)

-Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Espert. -Señora presidenta: discúlpeme, pero no se trata de ninguna corporación de ningún tipo. En la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria pedí hacer uso de la palabra en la votación nominal y me inscribieron debidamente. No sé por qué razón usted no me dio el uso de la palabra en el momento en que íbamos...

Sra. Presidenta (Moreau). -Porque usted la solicitó para pedir la votación nominal y ya lo hizo. Pero no debatamos en este momento, continúe en el uso de la palabra.

Sr. Espert. -Señora presidenta: seré muy breve. Puedo argumentar muy bien mi voto. Solicito votación nominal para el artículo 100.

A continuación, haré uso de la palabra, del mismo modo en el que tan gentilmente me la concedió en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, si bien ahora me la negaba. Agradezco a la diputada Lospennato, por supuesto, aunque no hay ninguna corporación aquí.

Finalmente, quiero aclarar lo siguiente sobre el artículo 100. La Constitución argentina, nuestra Ley Fundamental, tiene adentro un conflicto. Por un lado, el artículo 16 dispone que todos somos iguales ante la ley, mientras que los artículos 110 y 120 dicen que las remuneraciones de jueces y fiscales de la Nación son intangibles.

La única forma de resolver este conflicto de manera sustantiva es reformando la Constitución Nacional. Mientras no lo resolvamos de esa manera, tendremos un conflicto. Hubo un principio de solución que tuvo su litigio a fines del 2016, cuando se sancionó una ley cuya vigencia comenzaba a partir del 2017, por la cual los jueces y fiscales que ingresaran al Poder Judicial o al Ministerio Público Fiscal o que ascendieran en sus cargos empezaban a pagar ganancias. Esto creaba un conflicto con los jueces y fiscales previos al año 2016. Ese conflicto, en caso de sancionarse este proyecto de ley, se agrava aún más.

Mi propuesta de reforma del artículo 100 consiste en agregarle tres líneas para salvar el conflicto en el cual se está metiendo este Congreso, nuevamente, al querer gravar con ganancias a los jueces y fiscales que no fueron incorporados con la ley de fines de 2016.

Propongo agregar tres renglones disponiendo que se compense a los jueces, magistrados y fiscales, que son los únicos que están exentos de ganancias en virtud de la intangibilidad, no así el resto de los miembros del Poder Judicial.

La Constitución Nacional es muy clara; cambiémosla si no nos gusta, pero ella solamente habla de la intangibilidad de las remuneraciones de magistrados –o sea, jueces- y de fiscales. Estamos hablando de muy poco dinero.

A fin de evitar una mayor litigiosidad, compensémoslos por la detracción que significa gravarlos con impuesto a las ganancias tal cual lo establece el artículo 100 y se acabó. De esta forma, solucionamos el problema para los nuevos jueces y fiscales desde el año 2017 y hacia atrás también.

Sra. Presidenta (Moreau). -Señor diputado: entiendo que lo que plantea es una propuesta de modificación.

Sr. Espert. -Sí, señora presidenta. Propongo agregar tres renglones al artículo tal cual fue redactado por el oficialismo, a fin de compensar a magistrados y fiscales por la detracción que significa el impuesto a las ganancias. De esta forma, evitamos el conflicto del artículo 16 con los artículos 110 y 120 de la Constitución Nacional.

Sra. Presidenta (Moreau). -Tiene la palabra el señor diputado Hagman, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Graciela Camaño

Sr. Hagman. -Señora presidenta: voy a ser muy breve. Solamente quiero manifestar una visión distinta sobre el punto de la intangibilidad.

Nosotros no estamos legislando ni modificando la remuneración de jueces o funcionarios del Poder Judicial. Estamos legislando acerca de si corresponde o no un tributo.

Del mismo modo, por ejemplo, hace un par de años este Congreso modificó las alícuotas de retención del aporte jubilatorio. Esto no fue cuestionado por nadie puesto que efectivamente no se modificaban las remuneraciones. Sí, por supuesto, afectaba el salario final de bolsillo, porque cualquier aporte que un trabajador deba realizar cambia su salario neto.

En este caso, pagar el impuesto a las ganancias no modifica las remuneraciones y, por lo tanto, respeta la intangibilidad prevista en la Constitución Nacional. Por supuesto que esta intangibilidad significa que el Congreso de la Nación no puede votar una ley que disponga que se bajen los sueldos de los jueces, por ejemplo, un 30%o ni que tampoco puedan modificarse arbitrariamente las remuneraciones. Es una disposición cuyo objetivo es garantizar la independencia del Poder Judicial.

Es imposible, desde nuestro punto de vista, argumentar que pagar un tributo que ya pagan otros miembros del Poder judicial vulnera la independencia del Poder Judicial. Si uno usara ese argumento, debería plantear que los jueces que pagan ganancias no son independientes porque ya lo pagan. Entonces, desde nuestro punto de vista, en ningún caso tributar el impuesto a las ganancias vulnera la independencia del Poder Judicial por la vía de la garantía de la intangibilidad de las remuneraciones.

Quería aclarar ese punto y de paso también decir que no estamos creando un impuesto ni modificándolo, por eso tampoco se requiere la mayoría especial, y que efectivamente el artículo 75 de la Constitución establece mayorías especiales cuando el Congreso va a hacer una afectación específica de un recurso coparticipable. Y de paso también, aclaro que no es el caso del artículo 102 del proyecto de ley de presupuesto porque solamente hace referencia a lo que le queda al Tesoro nacional luego de coparticipar el impuesto.

Sra. Presidenta (Moreau). -Tiene la palabra la señora diputada Camaño, por Buenos Aires.

Sra. Camaño. -Señora presidenta: lo dije cuando me tocó el turno de hablar en el debate, pero como se abrió la discusión, lo reitero; no hay nada peor que contadores y economistas hablando de derecho constitucional.

Nosotros no estamos acá hablando de compensaciones ni de ver cómo desenganchamos a los empleados judiciales del enganche que tienen con el salario de los magistrados. Poco favor les estaríamos haciendo a los empleados judiciales si dejáramos este precedente de desenganche.

En cuanto al planteo que se hace respecto a que la Constitución tiene contradicción, no es así. Lo que pretende el artículo 110 es que el Poder Judicial tenga independencia, que los jueces no sean, bajo ningún punto de vista, condicionados por parte de aquellos que tenemos la potestad -porque la Constitución así lo determina- de establecer algún tipo de imposición.

Por eso el artículo 110 -que viene de 1853, o sea, cuando nos constituimos como nación- dice claramente que “no podrá ser disminuida en manera alguna”, y es a los efectos de que el Poder Judicial pueda juzgar con independencia, que no tenga dependencia ni del Poder Ejecutivo ni de nosotros, el Poder Legislativo. Este es el principio que pretende el artículo 110 de la Constitución, y no es un tema menor. No es un tema de una planilla de Excel donde ponemos un numerito de un lado y otro numerito de otro.

En 2016 encontramos la solución para buscar esa equiparación, y la solución para no vulnerar el artículo 110 es precisamente la ley que nos rige, que establece que los nuevos funcionarios y los nuevos jueces -fundamentalmente los nuevos jueces- pagan ganancias.

Entonces, no digamos cosas que no son. Porque además por aquí hay alguna propuesta que deja entrever -y como lo escuché públicamente también lo quiero aclarar- algo que no es cierto. Nosotros pagamos ganancias, no necesitamos ponernos en esta reforma que vamos a hacer, porque el Poder

Ejecutivo y el Poder Legislativo pagan ganancias. Quienes no pagan ganancias -porque debemos ser cuidadosos con el orden constitucional- son esa cantidad de jueces que no fueron designados y que no están desde el momento en que se generó el tributo.

Por lo tanto, el oficialismo introdujo en el presupuesto un tema de conflicto absolutamente innecesario. Por esa misma razón es que nosotros vamos a votar de manera contraria, y planteo una moción concreta de que someta a votación el artículo.

Sra. Presidenta (Moreau). -Tiene la palabra la señora diputada Campagnoli, por Buenos Aires.

Sra. Campagnoli. -Señora presidente: quiero aclarar que el problema que tiene este artículo -más allá de todo lo que mencionó la diputada Camaño, que tiene razón- es que viola el artículo 20 de la Ley de Administración Financiera, que destaca que en el presupuesto no se pueden incorporar leyes

permanentes ni modificar o crear tributos. Por eso es que no lo podemos votar.

Sra. Presidenta (Moreau). -Tiene la palabra el señor diputado Moreau, por Buenos Aires.

Leopoldo Moreau

Sr. Moreau. -Señora presidenta: esto es una especie de reproducción de lo que ya se dijo en la etapa de la discusión en general. No soy economista ni contador, pero supongo que la diputada preopinante no me negará el derecho por esa condición -ni ser tampoco abogado ni constitucionalista- de opinar en este debate. No son condiciones necesarias para poder discutir cuestiones de esta naturaleza. Todos los diputados están en igualdad de condiciones para hacerlo, desde un trabajador ferroviario hasta un profesor de derecho constitucional. (Aplausos.)

Hecha esta aclaración, en primer lugar, quiero decir que, efectivamente, la Constitución -como lo señaló el diputado Espert-, en su artículo 110, refiriéndose a jueces y magistrados, establece: “y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley”.

En 1996, el Congreso sancionó la ley 24.631, que incluía a legisladores y magistrados en el impuesto a las ganancias. Se trataba de una ley, tal como dice la Constitución. Pero ¿qué sucedió? Por una acordada -la número 20 de la Corte de aquel entonces, de la llamada mayoría automática-, el Poder Judicial se autoimpuso que estaba excluido del impuesto a las ganancias. Y la Constitución no dice “por ley, acordada, decreto de necesidad urgencia, decreto simple”. Dice “por ley”, y en aquel momento, la Corte violentó la Constitución, porque por una acordada, que no tiene jerarquía de ley, determinó que estaban excluidos del impuesto a las ganancias.

Después vino una discusión posterior, que es la ley que habilitó que los jueces o los funcionarios que ingresaban a partir del año 2016 o 2017 tenían que tributar.

Entonces, pregunto: esa ley que dice que tienen que tributar los que fueron designados desde 2017 en adelante, ¿está violentando la independencia del Poder Judicial? ¿O sea que hay jueces que tienen violentada su independencia y hay jueces que no la tienen? Es un argumento absolutamente contradictorio. (Aplausos.) Además, señor presidente… -perdón, señora presidenta; si no, voy a tener una respuesta como la que tuvo un diputado libertario- (risas), es vergonzoso que se esté discutiendo si la independencia y la honestidad de los jueces se puede tasar. ¡No es tasable! (Aplausos.) Por eso la Constitución dice claramente que las leyes son las que determinan estas remuneraciones.

Digo esto porque, además, no es una discusión de ahora. Es más, lo dije en el debate en general y termino con esto: con anterioridad se discutieron estas cuestiones. Por ejemplo, se discutió el 1° de septiembre de 1989, con la ley de emergencia, apenas asumía el gobierno luego de que nosotros lo entregáramos por anticipado. Cuando digo nosotros me refiero a la militancia anterior, en esa etapa de la política argentina. Esa ley de emergencia estableció, en su artículo 45, estas cuestiones vinculadas al desenganche.

Estoy de acuerdo en que sería injusto desengancharlos, pero quiero recordar que en este recinto se votó el desenganche del personal legislativo, es decir, de quienes trabajan con nosotros.

Algunos de los que estamos acá -y no quiero dar nombres- votaron a favor de la ley del desenganche aprobando esa ley de emergencia que le recomendaba al Poder Judicial hacer lo mismo.

Hay diputadas que estaban acá, en este recinto, en el año 1989, que votaron la ley de emergencia que desenganchó a los trabajadores del Poder Legislativo del sueldo de los legisladores. Entonces, no es una cuestión solamente de carácter genérico. En la historia hay que mantener coherencia. Todos nosotros tenemos que mantener coherencia.

En ese año, se votó acá en el recinto el desenganche de los trabajadores legislativos, con los que trabajamos todos los días. Así que quiero dejar sentado…

-Varios señores diputados hablan a la vez.

Sra. Presidenta (Moreau). -La Presidencia solicita silencio al cuerpo.

Sr. Moreau. -Señora presidenta: quiero dejar sentado que no podemos seguir discutiendo si se va a tasar la honestidad y la independencia de los jueces. Hay que votar esto porque es justo, porque hace a la equidad tributaria y porque -como dije hoy- no podemos ser débiles frente a los fuertes.

(Aplausos.)

Sra. Presidenta (Moreau). -Tiene la palabra el señor diputado Heller, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Heller. -Señora presidenta: en primer lugar, yo no soy ni abogado ni contador, pero soy diputado y me siento con pleno derecho…

Sr. Iglesias. -Soy profesor de vóley también.

Sr. Heller. -También puede, como diputado, no como profesor de vóley. Para no hacerlo extenso, voy a pedir que tomemos en cuenta la intervención del diputado Tailhade, que hoy hizo expresa referencia a las expresiones de dos miembros actuales de la Corte Suprema de Justicia al referirse a esta cuestión. Estoy hablando del doctor Rosatti, como conjuez en una causa donde votó en disidencia, y del doctor Rosenkrantz, que en la audiencia pública en el Senado dijo que estaba dispuesto a pagar impuestos e iba a militar para que el Poder Judicial pague impuestos.

Quiero introducir un concepto -entiendo desde el sentido común- para evitar algunas pontificaciones de algunas cosas que nos dejan a algunos afuera de poder opinar. Resulta que los jueces constituidos en una Cámara votan distinto una misma cosa, interpretan diferente. Por lo tanto, no vengamos con que esto es así, sagrado, que no se puede opinar, que no se puede tocar. ¿De dónde sale eso? ¿O hay jueces que violan la ley cuando votan en disidencia alrededor de una misma cuestión? ¿Por qué las cámaras tienen una cantidad de miembros: tres, cinco, siete, nueve? ¿Por qué hay votaciones que se definen cinco a cuatro? ¿Cuáles son los que respetan la ley y cuáles son los que no la respetan? ¿Cuáles son los que creen en la Constitución y cuáles no?

Esto da derecho a interpretación, así que no pontifiquemos. Tenemos un debate. Ese debate permite posiciones diferentes, pero que nadie se arrogue la potestad de la palabra que no se puede discutir. Es un tema en discusión, aceptémoslo así y estamos en esa cuestión. Dicho eso, quiero reiterar…

-Varios señores diputados hablan a la vez.

Sra. Presidenta (Moreau). -La Presidencia solicita silencio al cuerpo.

Cecilia Moreau

Sr. Heller. -Decía que quiero reiterar por qué entendemos que el artículo 102 no requiere mayoría especial.

El impuesto a las ganancias se distribuye según la coparticipación entre la Nación y las provincias. Eso es lo que establece la ley. La distribución primaria de recursos coparticipables es 42,34 por ciento en forma automática a la Nación. De este porcentaje se asigna un 0,70 para la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; 1,40 para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando disponible un 40,24 por ciento para el Tesoro.

Esa es la parte que nosotros estamos proponiendo en el artículo 102 que se distribuya un 70 por ciento para fortalecer el programa de becas y el otro 30 por ciento para fortalecer los sistemas de seguridad y, en particular, en Rosario.

No hay acá ninguna creación de ningún impuesto ni aumento de ninguna alícuota. Por lo tanto, no requiere ningún tipo de mayoría especial. Dicho eso, voy a proponer que se vote con estas condiciones, sin ninguna de las modificaciones que se han propuesto. (Aplausos.)

Sr. Presidenta (Moreau). -Tiene la palabra el señor diputado Ritondo, por Buenos Aires.

Sr. Ritondo. -Solo para ratificar la mayoría que se necesita, expresada por el diputado Juan López y, después, ratificada por la diputada Silvia Lospennato.

Sra. Presidenta (Moreau). -Estamos votando el artículo 100, diputado Ritondo.

La Presidencia solicita al cuerpo que se logueen.

-Se practica la votación nominal.

-Mientras se practica la votación nominal:

Sr. Asseff. -Señora presidenta: quiero expresar el sentido de mi voto.

Sra. Presidenta (Moreau). -Terminemos de votar y le doy la palabra, señor diputado.

Por Secretaría se dará lectura del resultado de la votación.

Sr. Secretario (Cergnul). -Se han registrado 116 votos por la afirmativa, 134 por la negativa y ninguna abstención. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Moreau). -Habiendo resultado negativa la votación, queda rechazado el artículo 100.

---------------------

