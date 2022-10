Contra el pago de Ganancias: Judiciales van al paro nacional

"Lo que se está haciendo es un reparto interno entre los asalariados, cuya consecuencia es la nivelación hacia abajo del poder adquisitivo, así cada día todos y todas tendremos un poquito menos", expresa el texto.

Y agrega: "Quiénes sostenemos que el salario no es ganancia, puesto que no genera rentabilidad, sino que constituye el sustento de la vida, obtenido en base al sacrificio propio y no sobre la explotación".

El diputado kirchnerista Marcelo Casaretto, propulsor del proyecto, sostuvo ayer que “quienes tienen la capacidad de tributar el impuesto, aquellos que cobran un millón, dos millones de pesos y no pagan impuesto a las ganancias, deben hacerlo. Que no me vengan con la independencia del Poder Judicial. Es un privilegio inaceptable a esta altura del partido. Debemos eliminarlo; es un tema de estricta justicia y esperamos que la oposición nos acompañe”, dijo.

En diálogo con El Destape Radio, el diputado Itai Hagman expresó: "Logramos meter un artículo en el dictamen del presupuesto que busca anular la eximición que tienen los jueces de pagar impuestos a las ganancias, algo que representa un privilegio asqueroso".

"No hay ningún argumento formal, jurídico, lo que hay es el interés material, egoísta de personas que se creen que están por encima del resto de la sociedad. Va a haber que dar una pelea para que todo eso llegue. Aún pagando impuesto a las ganancias van a seguir teniendo muy buenos sueldos”, añadió.

Tras esta decisión, tanto jueces como trabajadores judiciales están en pie de guerra. "Jamás vamos a conseguir el objetivo de que 'ningún trabajador y trabajadora pague impuesto las ganancias' ampliando la cuarta categoría, muy por el contrario, de esa manera se confirma la naturaleza distorsiva de este tributo", respondieron desde los gremios.

"Recordemos que fue Mauricio Macri el 30 de octubre del 2017 en a presentación del ajuste con las tres reformas del Estado, quién vociferó como una aberración que un trabajador judicial que sirve el café gane un buen sueldo. Recordamos que fue Cambiemos, en representación de un neoliberalismo anti Estado, quien impulsó en el 2016 y 2018 que se abone este tributo (después incluso de haber prometido en campaña que ningún trabajador iba a pagar ganancias)", siguió el comunicado.

Y agregó: "Son ellos quienes necesitan un Poder Judicial de rodillas, para poder dominarlo y ejercerla persecución del lawfare. Las instituciones públicas degradadas son el lugar predilecto del poder fáctico y económico de nuestro país".

Por último, concluyó de forma contundente: "Diputados y Diputadas de lo Nación, escuchen a quiénes trabajan, la hora demanda coraje en medidas redistributivas, sean dignos representantes de los intereses populares".

https://twitter.com/FeSitraju/status/1583518965468319744 EL SALARIO NO ES GANANCIA

MARTES 25 DE OCTUBRE VAMOS A PARO pic.twitter.com/YrSJxKpCAy — FESITRAJU (@FeSitraju) October 21, 2022

