Salomónica decisión de Diputados entre petroleras y bancos

El pago en 1 solo ejercicio del ajuste por inflación de Ganancias era promovido por los bancos globales mientras que las petroleras iban por 3 pagos. Son empresas de giro operativo muy diferente. La propuesta de las petroleras le permitía al Estado sumar una extraordinaria cantidad de recursos ($237.000 millones), y no se entendía por qué motivo el dictamen de Comisión sobre el Presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados había omitido cualquier referencia a esto. Urgente24 informó lo delicado del tema. Finalmente, cerca de las 7:30 del miércoles 26/10, ocurrió en cambio cuando se abordó el debate en particular, y es opcional entre 1 y 3 pagos. Lo interesante fue que la propuesta del cambio no provino del Frente de Todos, que en teoría debería interesarse por sumar más recursos al Fisco ya que, además, es gobierno. La propuesta de la modificación fue del diputado nacional Martín Tacceta (Chubut / PRO).