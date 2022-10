Ley de alquileres: La oposición busca reflotar su proyecto

En efecto, el consenso opositor sufrió entonces una fisura. En Juntos por el Cambio deslizaron que los diputados rionegrinos que forman parte del interbloque Provincias Unidas pusieron reparos a pesar de haber firmado el dictamen conjunto en junio.

Cristian Ritondo "Vamos a pedir una sesión especial", aseguraron en el bloque del PRO que lidera Cristian Ritondo.

"Vamos a pedir una sesión especial", aseguraron en el bloque del PRO que lidera Cristian Ritondo, según publicó el sitio económico 'iProfesional', donde consideran que, terminado el debate sobre el Presupuesto 2023, la oposición debe intentar una vez más que el debate sobre los alquileres llegue al recinto, antes de que finalice el período de sesiones ordinarias, el 30 de noviembre.

Y en ese plan y antet la mencionada fisura es que diputados del PRO retomaron el contacto en los últimos días con los rionegrinos encabezados por Luis di Giacomo para tratar de "acercalos de nuevo", según fuentes parlamentarias.

Para ello, se abrió entonces la posibilidad de retocar el dictamen de la oposición, para que el ajuste del precio del alquiler se pueda hacer, como mínimo, cada 6 meses y no cada 3.

La propuesta del oficialismo

En la vereda opuesta se encuentra la iniciativa del oficialismo que deja como están los dos puntos más criticados por el mercado inmobiliario: los contratos de 3 años y el ajuste anual determinado por el coeficiente entre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el de variación salarial (RIPTE).

En cambio, propone beneficios fiscales para los propietarios de inmuebles, con el fin de solucionar la escasez de oferta sobre la que vienen alertando tanto las inmobiliarias como los inquilinos.

En este sentido, el proyecto exime del impuesto sobre Bienes Personales a los inmuebles en alquiler "con destino exclusivo a casa habitación", los cuales no estarán alcanzados cuando su valor sea de hasta $30.000.000, y propone que los pequeños contribuyentes que "no posean más de 3 unidades de explotación" podrán seguir en el Régimen Simplificado si se destinan a alquiler para vivienda.

Por otra parte, el dictamen del Frente de Todos incorpora la obligación de que en los contratos de alquiler se consignen "los datos bancarios necesarios de la parte locadora para recibir el pago del canon convenido por transferencia o depósito bancario" y prohíbe la publicación en dólares de alquileres con destino habitacional.

Alerta inmobiliaria

En una entrevista publicada hoy por 'Jujuy al día', el Presidente de la Cámara Inmobiliaria de Jujuy, Alejandro Bustamante, mostró las pocos expectativas que reinan en el sector:

Se hicieron todas las consultas, se hizo todo el trabajo de comisión y en definitiva quedó, prácticamente cajoneada, no se trata más, cuando al principio había mucha urgencia para que se reformara

Criticó que "el bloque oficialista planteó prácticamente lo mismo, tal cual está hoy, la ley, con algunas modificaciones que no vendrían a ayudar ni a contribuir a que el mercado se dinamice más".

"En tanto la oposición planteó un poco lo que nosotros planteamos desde las Cámaras empresarias, y desde la experiencia que tenemos, que era más o menos volver a lo que estipulaba el Código Civil y Comercial de la Nación, que en definitiva es una transcripción de lo que era la vieja ley de locación urbana, que funcionó muy bien durante 30 o 35 años, y con algunos agregados que la actualizaban", dijo. Pero agregó también:

Hoy no hay perspectiva de que la ley salga, o alguna reforma que pueda ser equitativa entre las partes, lo cual ha resentido bastante al sector inmobiliario, de tal modo de que hoy se han retirado muchísimas propiedades de la locación, con lo cual ha disminuido la oferta y la demanda se mantiene constante

Estamos por finalizar el año por lo que no creo que se pueda llegar a un acuerdo; y el año que viene es un año electoral, y esta es una ley sensible para la sociedad, de modo que no creo que se trate o se trabaje sobre ella el próximo año

Bustamante concluyó: "Mientras tanto seguimos con esta ley y con menos propiedades en el mercado porque muchos han sacado sus propiedades para venderlas, lo cual ha provocado una sobreoferta de propiedades en venta, cuando hoy no se vende nada; y muchos también han optado por dejar el alquiler con destino a vivienda y colocarlas en alquiler con fines temporarios".

