Previo a CFK, ni devaluación ni congelamiento: Supermercados

"Quieren convencer a la sociedad de que la solución es más devaluación, como si nadie supiera que quienes fogonean eso son los que compraron dólar blue a $355 -hoy está entre $290 y $292- y la oposición, que necesita tener a CFK enfrente y todo volando por los aires para garantizarse la unidad de Juntos por el Cambio y competitividad electoral", resumen en los pasillos del Palacio de Hacienda.

Interesante el dato que sumó el periodista económico Marcelo Bonelli desde Clarín en su columna de este viernes 4 de noviembre:

La idea no es ir sobre un congelamiento a las alimenticias sino llegar a un acuerdo con todas las cadenas de supermercados para que no reciban las listas de precios con remarcaciones y devuelvan la mercadería

Bonelli graficó en la nota:

Matías Tombolini fue a fondo: “Mirá que si no arreglás, los que vienen atrás nuestro son peores”.

Enfrente estaba el capo de una multi. Ya habían pasado por su despacho varios bravos CEO de firmas de la alimentación. El cuco que muestra Tombolini es Cristina y Kicillof. El secretario esperaba su momento para recordarlo: “Mirá, hace un año tenías a Feletti congelando todo en forma unilateral”.

El último lunes hubo una cumbre de formadores de precios. Fue hermética. El miércoles los capos de Copal volvieron a reunirse en un duro cónclave. Bronca. Fastidio. Decepción. Daniel Funes del Rioja contragolpeó: “Son las estrategias que fracasaron siempre”.

El jefe de la UIA sobreactuó. En ambas reuniones había tenido críticas de los empresarios por su parsimonia frente a la ofensiva oficial. “Saquemos un documento”, exigían los capitostes. Funes tuvo que acompañar. La redacción quedó a cargo del delegado de Pepsico, Diego Hekimian, y Cecilia Rena, de Arcor. Ambos lideran la Comisión de Asuntos Institucionales de Copal: el texto que elaboraron era durísimo.

Acusaba al Gobierno de insistir con políticas que fracasaron. Hablaba de que la inflación es culpa de la Casa Rosada y ponía énfasis en una cuestión: un rechazo rotundo a un congelamiento de precios. Sergio Massa, esa misma tarde del miércoles, habló con Funes. “Isidorito” –como le dicen al jefe de la UIA- aceptó la invitación y la reunión frenó la declaración de Copal.

Massa estuvo este jueves con Funes y Rodolfo Daer en Economía. La reunión fue al mediodía y larga. El ministro lo recibió con un compromiso: “Olvidate, acá no va haber congelamiento”. Después hubo reproches mutuos y Massa precisó: “Queremos una tregua pactada de 120 días”. Funes puso el grito en el cielo por los insumos. Habló del peligro de una eventual devaluación. Massa lo cortó en seco: “Olvidate de eso”. El ministro dijo: “Ustedes fijan precios y yo les garantizo el dólar a 160 pesos”

Este jueves se suspendió el documento de Copal. Hubiera sido una declaración de guerra. Pero Tombolini no paró: envió a unas 40 empresas, una lista de productos para congelar sus precios. Incluye una lista de deseos incumplibles. Un jefe industrial exclamó: “Esto parece una carta a Papá Noel”.

Comercio amenaza y dice que ya logró un acuerdo con supermercados. Los menciona: Coto, Carrefour, Chango Más y Maxiconsumo. El convenio es fuerte: prohíbe que los súper acepten listas de alimentos con aumentos superiores al 4 %. Los súper ya ejecutaron la cláusula

Pero el problema de estos parches es que los costos siguen aumentando. El propio acuerdo con el FMI los exige: este jueves se aprobó el ajuste de tarifas, las tasas están en el infinito y el dólar arriba del 6% mensual .

Los maxi aumentos salariales dan una ilusión a los sindicatos. Pero las paritarias al 100% le ponen un nuevo piso a la inflación.

Los trabajos de Manhattan también hablan del futuro inmediato: no creen que el dólar oficial llegue a marzo. Sus cálculos dicen que los dólares que acumuló el BCRA van a alcanzar hasta febrero. Especulan con una devaluación. Hablan de "dólar Messi” a 220: osados, insisten en que habría una devaluación entre el 20 de noviembre y el 15 de diciembre. Durante el Mundial de Qatar.

Massa ya contragolpeó: 'Ustedes están locos. No vamos a devaluar'

El tema se discutió en un íntimo encuentro del equipo económico. Estaban Leo Madcur, Lisandro Cleri, Guillermo Michel y Gabriel Rubinstein. Así lo dijo el ministro: “Los que dicen que vamos a devaluar se van a comer otra mano”. Massa sobreactúa: “Ya dijeron que asumía y devaluaba. Y aquí estamos”. Y concluye: “Están de agite”.

