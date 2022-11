Golpe a Apple: China bloquea iPhone City y USA conspira

Al mismo tiempo, Foxconn asegura que: Para aquellos con asistencia completa en noviembre, pueden obtener un bono adicional de hasta 15.000 yuanes (o unos US$ 2.909), además de este nuevo bono diario.

A pesar de esto, en entrevistas con The Washington Post, los empleados dijeron que los obligaron a volver al trabajo antes de que quedara claro que no eran contagiosos, los enviaron a centros de cuarentena que albergaban tanto a los casos confirmados como a los contactos cercanos no infectados, y los dejaron sin medicamentos ni alimentos suficientes. Después de años de propaganda del gobierno advirtiendo sobre los peligros del virus y la falta de información de la empresa, los trabajadores entraron en pánico ante la posibilidad de contraerlo.

Videos publicados en las redes sociales mostraban a personas saliendo de la empresa a pie, caminando por carreteras y campos. Zhuo, administrador de un grupo de chat de empleados de Foxconn, estima que se han ido hasta 60.000.

https://twitter.com/elhackernet/status/1587833662367842304 Trabajadores de iPhone huyen de la fábrica Foxconn en Zhengzhou de China, escapando del bloqueo Covidpic.twitter.com/L1wvSfvuBy — elhacker.NET (@elhackernet) November 2, 2022

Tal como informó Urgente24 El iPhone 14 es un rotundo fracaso, nadie lo quiere: La poca innovación en los iPhone 14 generó que la demanda por estos sea cada vez menor, al punto de que Apple decidiera parar su producción. El iPhone 14 Pro y Pro Max si fueron éxito, probablemente potenciado por el fracaso de la versión estándar, debido a que las ventas son un 18% más altas que las del iPhone 13 Pro y Pro Max durante este mismo período.

Mientras tanto, el iPhone 14 normal no fue bien recibido ni en época de preventa, los pedidos por este dispositivo están un 38% abajo en comparación con el iPhone 13 en el mismo momento del año pasado. Este nuevo modelo terminó siendo un rotundo fracaso debido a su alto precio y a las pocas novedades que trae.

Los analistas estiman que los controles de covid en la planta de Zhengzhou de Foxconn podrían afectar el 10% de la producción mundial de iPhone, mientras que Reuters, informó que la producción de iPhone podría caer un 30% este mes. En una entrevista con la publicación empresarial china Yicai, un gerente de Foxconn dijo que alrededor del 60% de los empleados de su departamento todavía estaban trabajando y que la producción podría:

Reducirse a la mitad Reducirse a la mitad

