Larreta evitó confrontar pero le tiró un 'palito' a Bullrich

Cabe destacar que más temprano, Patricia Bullrich volvió a echar leña al fuego y apuntó contra el jefe comunal porteño: "Que Larreta discuta conmigo y no mande soldaditos a hablar; no me van a correr de la candidatura", lanzó la presidenta del PRO.

"Siento que el PRO tiene que ser un partido transparente, en el que se usen los recursos de manera leal y que no haya permanentes operaciones de prensa, ni darle mal uso a los recursos", expresó Bullrich.

En charla con Radio Rivadavia, la ex Ministra de Seguridad lanzó: "Si yo debato con Horacio Rodríguez Larreta no es lógico que luego aparezcan segundas o terceras líneas; como el chico este de quien ni me acuerdo el nombre (por Felipe Miguel), que salió a decir cualquier cosa", enfatizó.

Bullrich volvió a remarcar que "de la candidatura no me van a correr" y nuevamente cargó contra el Jefe Porteño: "No es lógico que yo tenga una postura y te manden 20 voceros, tipo perros, para que digan cualquier cosa. Si hay un debate, que Larreta discuta conmigo y no que me mande soldaditos a hablar", remarcó.

"Mandan a personas para generarme un desgaste político y eso no se hace, yo no hago esas cosas", insistió.

"No quiero más hipocresías, ni que me digan una cosa públicamente y por atrás me hagan otra. Horacio, si hay alguna discusión entre él y yo, tengámosla, clara, concreta, de frente, y punto. Basta", agregó.

Bullrich enfatizó la idea que la Ciudad tiene que continuar siendo gobernada por el PRO, "porque lo ha hecho bien" y admitió que está trabajando para "ofrecer un candidato en la Ciudad".

En ese sentido, dio indicios acerca de su candidato: "¿Alguien puede pensar que Jorge Macri es propiedad de alguien? Creo que Jorge Macri es el que mejor asoma, pero hoy yo estoy definiendo quien o quienes; Lousteau tiene un proyecto y tiene todo el derecho de hacerlo, pero no termino de entender porque me plantean a mí que eso es un conflicto. No lo entiendo", dijo.

