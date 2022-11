“Él se paseó por los canales diciendo que yo era funcional al kirchnerismo. Vino el otro día y me abrazó por atrás como si nada hubiera dicho”, redobló la apuesta.

“Yo creo que si hay algo con lo que hay que termina en Argentina es con la hipocresía”, señaló Patricia Bullrich tras el fuerte cruce con Felipe Miguel y remarcó: “Me molesta el doble discurso, las dobles conductas”.

Patricia Bullrich le respondió a Felipe Miguel y redobló la apuesta: “No acepto la hipocresía”

“Conmigo no se jode”, insistió la líder opositora, pero Feinmann la ninguneó: "Eso ya lo conocemos porque usted se lo dice siempre a Moyano, a los narcos, a los delicuentes, etcétera. Eso ya lo sé, que con usted no se jode, jaja. Yo entiendo pero, ¿no se puede opinar distinto?"

"Entonces que las personas dejen de ser hipócritas. La política de la hipocresía es algo que no va. Lo de él no fue una opinión, es una sentencia. Yo no soy funcional al kirchnerismo y lo saben toda la Argentina. Eso es una sentencia y esta persona dice una cosa por los medios y luego se me acerca y me dice otra”. Mientras tanto, retrucó:

No le voy a pedir disculpas. Mucho más violento es que a la presidenta del PRO y a la persona que ha sido claramente antikircherista, decirle que es funcional al kircherismo No le voy a pedir disculpas. Mucho más violento es que a la presidenta del PRO y a la persona que ha sido claramente antikircherista, decirle que es funcional al kircherismo

“Esa es la peor violencia política existente. Cuando alguien dice algo, después que se la banque”, amenazó.

