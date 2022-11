Este beneficio también impactaría en la compra de paquetes turísticos y pasajes de los comercios que adhieren al Previaje.

"Es para crédito, débito y también para las prepagas", se informó oficialmente.

El ministerio de Economía explicó que esta normativa "no se instrumenta a través de los bancos sino de las tarjeteras. Los bancos intervienen en los gastos de los argentinos en el exterior y no en los de los extranjeros en la Argentina".

"Las tarjeteras podrán vender los dólares en el mercado financiero. Tienen la obligación de ingresarlos y liquidarlos al dólar MEP. No es obligatorio", agregaron.

Cabe destacar que hasta septiembre, último dato oficial, los residentes argentinos gastaron US$4.616 millones este año en concepto de “Viajes y otros pagos con tarjeta”, según el informe de balance cambiario del Banco Central.

Y si bien en todos los países salen divisas por la vía del turismo, esa sangría se compensa por la entrada de divisas que generan quienes visitan el país desde el exterior. Sin embargo, en la Argentina esta balanza está seriamente afectada por los controles de cambio.

Según datos oficiales, en los nueve meses en los que los argentinos gastaron US$4.616 millones en el exterior, los no residentes gastaron apenas US$ 300 millones en el país. Se calcula que el gasto total ronda los US$2.400 millones, pero la enorme mayoría de esos billetes no ingresan al mercado oficial sino que van al paralelo (o blue).

Este nuevo tipo de cambio sería la segunda pata del esquema cambiario para turismo que armó Massa: el primero fue la creación del “dólar Qatar”, un recargo del 25% impuesto por la AFIP y que se aplica como un extra por encima del 30% de Impuesto PAIS y el 45% de percepción a cuenta de Ganancias y Bienes Personales que ya pesaban sobre los consumos turísticos.

El ministerio de Economía brindó esta tarde precisiones acerca de la nueva normativa.

Dólar para extranjeros: ¿Cómo es el procedimiento?

Los turistas consumen con la tarjeta. La tarjeta convierte ese gasto al tipo de cambio fijado para los turistas del exterior. Los turistas pagan en dólares a las tarjetas y las tarjeteras venden esos dólares en la Argentina a través del mercado financiero y luego le pagan en pesos a los comercios o servicios.

¿Cuál es el objetivo principal de esta normativa?

La idea central de esta normativa es que los turistas no residentes que visiten el país puedan utilizar medios electrónicos de pago para mayor seguridad y comodidad. Argentina viene desarrollando con mucho éxito un sistema nacional de pago digital.

¿Cómo se calcula el tipo de cambio?

El tipo de cambio a utilizar será el dólar MEP con los bonos más líquidos. Hasta hoy se utilizaba el del BNA. Las tarjeteras podrán cobrar una comisión por dicha operación

¿Es para todos los turistas, de cualquier país?

Sí, para todas las personas que tengan una tarjeta del exterior. Los chips y el ruteo de las tarjetas indica qué bando y en qué país fue emitida.

¿Qué pasa con los argentinos que tienen tarjetas emitidas en el exterior?

Si pagan con tarjetas del exterior, tienen el mismo beneficio.

