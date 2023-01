Racing desafía a la barra y jugará con hinchas ante Belgrano

RACINGDESAFIAALABARRAYJUGARACONHINCHASANTEBELGRANOFOTO1.jpg Racing jugará con sus hinchas ante Belgrano de Córdoba por la Liga Profesional tras la detención de cinco barras de la “Academia”.

Tras varios minutos de debate, Racing mantuvo firme su postura: la institución no tiene responsabilidad de lo que está sucediendo con los violentos y no le dio mayor importancia al tema. Y un antecedente cercano fue el partido vs Racing de Montevideo. Si bien se jugó a puertas cerradas por disposición de la Seguridad provincial, la CD académica intentó, hasta último momento, que el socio pueda asistir al Cilindro.