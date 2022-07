Dejémonos de embromar con Boca y River: Libertadores o Liga

"Hoy es difícil encontrar cosas positivas por lo que fue la noche para nosotros, sí esperemos que todos puedan estar bien y tener rendimientos buenos, pero hoy no pudimos encontrarlos, sobre todo en el primer tiempo".

image.png El segundo equipo de Boca Juniors cayó 0-3 ante Banfield y estrenó camiseta por haber terminado el acuerdo con Qatar Airways. (Foto: NA).

En cancha se volvió a notar la enorme diferencia entre los titulares y los suplentes de Boca: ya sea por malos rendimientos actuales, o por futbolistas que no dan la talla para seguir vistiendo la azul y oro. Salvo el guardavallas Javier García y el mediocampista Aaron Molinas, todos desaprobados ante el 'Taladro'.

Llama la atención que puertas para adentro -Juan Román Riquelme, Sebastián Battaglia y el Consejo de Fútbol- no hayan advertido estas cuestiones, justamente, en pleno mercado de pases y con la posibilidad de incorporar.

A los 38' del primer tiempo, el local ya era vapuleado por el Banfield de Claudio Vivas, quien les indicó a sus jugadores "juntar pases", a través de un papelito, estilo cartel. "El mensaje no llega, vos le decís una orden a un jugador y no escucha. La hinchada grita todo el partido y se me ocurrió que el mensaje llegue escrito", explicó el DT post partido.

La gente colmó las tribunas del estadio boquense y cantó por su deseo: ganar la Copa Libertadores, donde tendrá un difícil "parada" ante Corinthians pero con la serie abierta por el 0-0 en la ida.

Ahora bien, si Boca Juniors lograra avanzar y llegar lejos en esta edición de la Libertadores: ¿qué sucederá con el torneo? ¿lo dejará de lado?

Hasta aquí; el xeneize cosechó 9 puntos de 18 posibles, producto de tres victorias y otras tres caídas. Dos de esas derrotas fueron con el equipo suplente -ante Unión de Santa Fe y Banfield-.

Lo positivo para los de Sebastián Battaglia es que su plaza para la Copa Libertadores 2023 ya está asegurada, gracias a la consagración en la Copa de la Liga Profesional pasada ante Tigre, cuando lo venció 3-0 en Córdoba.

image.png Año 2000. Boca era una aplanadora con Carlos Bianchi y conquistó el mundo entero: Apertura, Copa Libertadores e Intercontinental ante Real Madrid.

River

Segunda derrota consecutiva para los de Núñez. En la era Gallardo, debe ser una de las pocas veces que se haya visto si uno mirase el registro del entrenador de River. El 'Muñeco' se caracteriza por ser un entrenador que arma planteles competitivos año tras año, a pesar de que se los desarmen constantemente.

El 'Millonario' formó con: Franco Armani; Marcelo Herrera, Jonathan Maidana, Leandro Gonzalez Pirez, Elías Gómez; Santiago Simón, Bruno Zuculini, Agustín Palavecino, Tomás Pochettino, Juan Fernando Quintero; Lucas Beltrán. Salvo el guardameta, todos serán suplentes este miércoles (6/7) ante Vélez Sarsfield, cuando River Plate intentará remontar el 0-1 sufrido ante el 'Fortín en la ida.

En relación a anoche (3/7); el conjunto de Marcelo Gallardo mostró un bajo rendimiento ante el 'Globo' y se le vieron elementos muy similares a lo que fue la derrota copera ante Vélez:

Falta de intensidad ,

, Permisividad para dejar jugar en el mediocampo,

para dejar jugar en el mediocampo, Poca generación de fútbol,

de fútbol, Falta de rebeldía, entre otras cosas.

Las caras y los gestos del director técnico de River lo decían todo. Su equipo se quedó con diez hombres a los 30 minutos de comenzado el partido por la expulsión de Jonathan Maidana. Una infracción más que sonsa porque ni siquiera se estaba disputando el balón en aquella acción. Desde allí, todo se hizo más cuesta arriba para los de Núñez.

image.png Jonathan Galván festeja el primer gol de Huracán. (Foto: Noticias Argentinas).

El mencionado Galván abrió la cuenta a los 37' y el partido se fue al descanso con Huracán 1-0 arriba. Franco Cristaldo -ex Boca- aumentó la diferencia en el segundo tiempo tras una gran acción en la que se llevó la pelota con el taco y terminó definiendo a arco vacío tras la salida de Armani.

Sin embargo; River parecía meterse en partido a los 70' del complemento, gracias al tanto de Leandro González Pirez de cabeza. En esos frenéticos minutos, el equipo de Diego Dabove se encontró con un polémico penal sancionado por Fernando Rapallini y que Franco Cristaldo cambió por gol. El 3-1 coincidía con las acciones del encuentro pero hubo suspenso sobre el final.

A los 93', un ingresado Julián Álvarez dejó a tiro del empate al 'Millonario', tras un buen anticipo de cabeza luego de un córner. De todas maneras, el juego en el estadio Tomás Adolfo Ducó se lo llevó Huracán por un 3-2 final. Muy meritorio lo del equipo de Parque Patricios, que llenó de dudas a Gallardo y que le dio un baño de realidad similar al que Banfield le propinó a Boca Juniors.

Los dos equipos más grandes del país sufren mucho cuando juegan con el equipo alternativo.

En ese sentido, los resultados están más que a la vista. En la Liga Profesional 2021 -en donde River campeonó por amplia diferencia con el resto- se dio que los de Gallardo quedaron fuera tempranamente de la Copa Libertadores, en aquel entonces, ante Atlético Mineiro, club que también dejó a Boca en el camino.

Tras esa eliminación, el 'Millonario' se enfocó al 100% en el torneo local y logró un título que no conseguía desde el 2014, cuando levantó el trofeo con Ramón Díaz a la cabeza.

image.png River, vigente campeón de la Liga argentina.

Más contenido en Urgente24:

Bonistas privados furiosos por Silvina Batakis: La tildaron de "piromaníaca"

Detienen buque ruso con grano ucraniano para Türkiye

Donbas prepara juicio a extranjeros y cayó Lysychansk

Ante la epidemia de obesidad, proponen la "porción bariátrica"

Córdoba: Famosa localidad rechaza el turismo de egresados