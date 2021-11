River imbatible: Qué hará Gallardo y dedicatorias a Boca

Imbatible

El River de Gallardo será recordado por los siglos de los siglos. Los títulos, la paternidad ante Boca, los ídolos, las banderas y la forma de jugar son elementos que logró Marcelo Gallardo como cabeza de grupo, sufriendo muchos contratiempos en el medio.

La eliminación en Copa Libertadores a mano del Mineiro fue un punto de inflexión para River. Es así, a veces hay que caer para recoger el mapa y volver a las bases, incluso los que son ganadores.

Restando 3 fechas para el final y con River como megacampeón, apenas 2 fueron las caídas sufridas hasta el momento (Colón y Godoy Cruz). Desde aquella derrota en la fecha 5 ante el 'Tomba', los de Gallardo no perdieron más: 14 victorias y 3 empates. Demoledor.

image.png River bailó a Racing 4-0 y es el campeón del fútbol argentino.

Llenando casilleros, la figura de Marcelo Daniel Gallardo se agiganta cada vez más. Era uno de los títulos que le faltaba tachar al que es, por lejos, el técnico más ganador e influyente en la historia 'millonaria'.

¿Un paso al costado?

La alegría por el título seguirá varios días recorriendo a los riverplatenses. En medio de ello, podría llegar la peor noticia, la ida de Marcelo Gallardo.

Elocuente en sus gestos y su forma de hablar, Gallardo dejó la puerta abierta a marcharse de River Plate.

Primero quiero aclarar que estoy terminando mi contrato y es la primera vez que mi vínculo se está terminando. Le he dado todo a este club hasta hoy. Es la primera vez, más allá de algún momento de zozobra y de analizar porque esto demanda mucho esfuerzo. Creo que merezco la posibilidad de replantearme porque se necesita estar con mucha energía para seguir. Ahora sí lo voy a analizar, a replantear. El club no merecía que mi cabeza esté en otro lado. No quería ir más allá del deseo de ganar. A partir de ahora, de haber disfrutado, voy a replantearme seriamente seguir porque River merece que alguien está con muchísima energía. El denominador común piensa que podés relajarte, vivir con tranquilidad y no lo vivo de esa manera. No me doy momentos para relajarme porque le estaría haciendo mal al club

Consultado sobre cómo será la decisión final, afirmó:

Más allá de la reflexión que uno tiene que hacer, va a ser toda una decisión.... La que sea será muy difícil. Deportivamente hablando hemos pasado por muchas situaciones, pero personalmente sí puede ser la más difícil

, dijo Marcelo Gallardo, sin afirmar nada acerca de su futuro y dejando la sensación de que su resolución le llevará un tiempo.

image.png Marcelo Gallardo no definió su futuro en River. "Será la decisión más difícil".

Memes

