Darío Benedetto reabrió la interna en Boca y se contradijo

image.png Darío Benedetto en el programa F90 de Sebastián 'Pollo' Vignolo. (Imagen: Captura: ESPN).

"Amagamos con no concentrar, pero nos pusimos de acuerdo. Ese día se arregló y concentramos como siempre. Lo que pasó el día anterior es otra cosa. La discusión queda ahí", dijo un Benedetto que primeramente mencionó que "no se crean todo lo que se dice", pero que le terminó dando la razón a los rumores con su confesión de que el plantel estuvo cerca de no concentrar previo al duelo ante el 'Timao'.

Al ser consultado sobre los dos penales malogrados, el '9' estableció:

"Llego a casa y lo primero que quiero es abrazar a mis hijos... A mi hijo le tuve que decir que quedamos afuera porque erré dos penales. Me apoyo mucho en mi familia. Él (por el hijo) se durmió y no vio el partido".

Si hay penal el sábado contra Talleres lo pateo, si el técnico me pone de titular... Si estoy lo voy a querer patear, no me achico nunca

image.png Darío Benedetto erró dos penales en la serie ante Corinthians y Boca quedó afuera de la Libertadores.

"Empezó a nombrar Seba (Battaglia) y no me querían nombrar. El tercero creo que fue Villa y quedaba el quinto, y le dije dame el quinto. Yo quería patear".

La salida de Carlos Izquierdoz

El zaguero central de Boca Juniors, Carlos Izquierdoz, partiría del 'Xeneize' tras la eliminación temprana en Copa Libertadores y el fuerte cruce con la dirigencia azul y oro.

Benedetto lanzó:

"Me duele más porque soy muy amigo y lo quiero mucho. Tuve muchos capitanes y al Cali lo elijo siempre y le voy a dar la cinta toda la vida. Es profesional, buena gente, sabe como pelear los premios, tiene todo lo que tiene que tener un capitán, se cuida con las comidas, es un tipo al que no le podés decir nada, es el primero que llega y el último que se va. Me duele por la persona porque lo aprecio".

Y luego, el 'Pipa' encendió las alarmas con sus declaraciones y ventiló aún más la interna entre el 'Cali' y el Consejo de Fútbol.

"¿Si fue una decisión futbolística? No sé si fue una decisión futbolística. Creo que estuvimos bien contra Corinthians y estuvimos bien, fuertes. (Hugo) Ibarra es hincha de Boca, estuvo en todos los partidos, vio y a lo mejor le pareció que tenía que salir. No nos podemos meter. Si es futbolístico o no, para mí no, no sé. Te puede gustar un jugador o no. Me parece que los titulares demostramos que estábamos bien... Clasificamos primeros, salimos campeones... Repito: me duele porque lo quiero mucho, pero son decisiones que no me puedo meter como jugador".

image.png De titular inamovible al banco de suplentes: el viaje sin escalas de Carlos Izquierdoz.

Recordemos, el ex Lanús había bajado los humos en sus redes con una historia de Instagram.

"En 15 años que juego al fútbol, jamás tuve problemas con alguien (salvo Mineiro). No crean todo lo que se dice", escribió.

Siguiendo el caso Izquierdoz, el flamante director técnico de Boca, Hugo Ibarra, declaró que la salida del capitán del once titular sí fue por una decisión futbolística.

¿A quién le creemos, entonces?

image.png Hugo Ibarra, entrenador de Boca Juniors.

