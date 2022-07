Críticas al nuevo cepo: Incompetentes, ignorantes e insaciables

También el diputado liberal Javier Milei se sumó también al rechazo: "Batakis dijo que se sentía cómoda con el tipo de cambio. Y ahora te aplican un nuevo garrotazo", expresó en su cuenta de 'Twitte'r. Y agregó: "Además es una forma de obligarte a aumentar la base imponible del impuesto inflacionario". Luego, como suele hacer en todos sus discursos, volvió a apuntar contra la casta política y sentenció: "La casta vs tu libertad, la casta vs tu propiedad, la casta vs tu futuro".

Desde JxC, también sumó su crítica el también economista y diputado Martín Tetaz, quien calificó el nuevo cepo como "otra devaluación fiscal del dólar solidario". "Agregan otro 10% a la percepción a cuenta de ganancias para compras y turismo en el exterior. Ahora hay que pagar un crocante 45%, además del 30% del impuesto país", precisó.

Mario Negri Córdoba p.jpg Ante el nuevo cepo al dólar turista, Mario Negri llamó "insaciables" a los funcionarios del Gobierno desde su cuenta oficial de 'Twitter'.

"Sin ajuste por inflación y con los valores actuales proyectados, este impuesto de adelanto de ganancias y bienes personales es inconstitucional y confiscatorio. ¿Se darán cuenta alguna vez de que la erran en todas?", apuntó por su parte, Gerardo Milman.

Julián Obiglio, exdiputado del PRO, subió el tono de las críticas: "¡EL PEOR GOBIERNO DE LA HISTORIA DE ARGENTINA! ¡Único lugar del mundo en el que a lo que pagás con tarjeta fuera del país, el Estado le agrega 75% de impuestos!".

"Estos funcionarios van a ser recordados en el mundo entero como un ejemplo de incompetencia e ignorancia", arremetió.

El cepo que anticipó Silvina Batakis

La decisión de incrementar el impuesto solidario al dólar turista va en línea de las primeras declaraciones públicas de Silvina Batakis como ministra de Economía que, en su momento habló del "derecho a viajar" como un factor que "colisiona", en definitiva, contra la interpretación económica de la funcionaria, aunque la nueva funcionaria del área hablara en comparación a "puestos de trabajo".

"La Resolución General 5232 adecua la alícuota de la percepción a cuenta de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales para un conjunto de las operaciones en moneda extranjera alcanzadas por el Impuesto PAIS del 35% al 45%", consignaron en un escueto comunicado.

Y aclararon: "La actualización alcanza al consumo de divisas para viajes y gastos en el exterior. La normativa excluye a las compras de moneda extranjera para atesoramiento que continuará en 35%".

En tanto, en la resolución que oficializa los cambios, la AFIP sostuvo que la medida se toma "con el objeto de sostener el impulso redistributivo de la política fiscal y frente a la manifestación de capacidad contributiva de distintos sectores económicos, fundamentalmente aquellos que pueden realizar determinados gastos en moneda extranjera".

