No hay devaluación "porque el Gobierno no es creíble"

Cómo sigue Batakis

Sobre la gestión de Silvina Batakis, Juan Carlos de Pablo aseguró que “ahora es el día a día con las limitaciones diarias. Lo peor que puede hacer es decir “tengo un plan” cuando el sábado a la mañana estaba planchando la camisa”.

“A Batakis hay que pedirle que evite males mayores”, sintetizó

Y explicó por qué el Gobierno nacional decidió no devaluar de momento: “El gobierno no devalúa porque no es creíble”.

“El economista Guillermo Calvo, a quien no me canso de citar, dice una cosa fenomenal que es que una misma medida económica va para un lado o para el otro dependiendo si al gobierno le crees o no le crees”, indicó.

“En los grandes enunciados las cosas están claras, después lo pierden. Como cuando el otro día la ministra Batakis dijo que un dólar entregado para el turismo colisiona con la generación de puestos de trabajo. En el contexto que lo dijo tiene razón ”, opinó.

El próximo gobierno

De cara a las elecciones de 2023 y la situación económica que heredará el próximo Gobierno, De Pablo anticipó: “Los desafíos que tiene el próximo gobierno en materia de política económica van a ser una cosa fenomenal y desde el punto de vista instrumental está complicado”.

“Aunque gane el mejor equipo económico, el argentino va a decir “vamos a ver”, no se va a tirar de cabeza”, adelantó

“La Argentina no tiene programas graduales porque no son creíbles. Por eso, el desafío es inmenso. Creo que el próximo gobierno se está preparando para ser mejor que este”, señaló.

