Según Bloomberg hay 3 señales de que habrá devaluación

Algunos afirman que el Gobierno hizo lo correcto al no disponer un doble feriado, cambiario y bancario -el caso del periodista y economista Maxi Montenegro-, pero otros insisten en que fue un grave error y lo fundamentan así: la ministra Silvina Batakis todavía no sabe qué hacer, está tomando conocimiento de los números verdaderos para disponer de una agenda de acción, ni siquiera tiene equipo de colaboradores, ni jefe de prensa ha designado y las informaciones sobre sus pasos las ofrece el Ministerio del Interior, y en esta improvisación ¿a quién se puede mentir con una supuesta 'normalidad'? El presidente de la Nación, Alberto Fernández, todavía no presentó formalmente a Batakis y ella no ofreció una conferencia de prensa para explicar blablablá y ver si la opinión pública la acompaña pero los mercados siguen abiertos, erosionándose los bonos, los pesos y los dólares oficiales. La idea del Gobierno de mantener todo abierto es para crear la sensación de continuidad. Bueno, precisamente eso es lo que no hay que hacer porque fracasó el proceso que cerró Martín Guzmán, más allá de la megacarta del ex ministro. ¿Continuidad con el fracaso? ¿Todo sigue tal como si nada? Absurdo. ¿No habrá corte o es que Alberto Fernández 'deja hacer' porque el fracaso de Batakis quizás lo pague Cristina Fernández de Kirchner, quien la recomendó para garantizar la financiación de Axel Kicillof y su proyecto de reelección? Por cierto que otra estupidez más de CFK, mirar la micro e ignorar la macro: si Batakis fracasa, no hay Kicillof 2023. Pero la prioridad, para favorecer a Batakis, era enviar un mensaje de que ella comenzaría con alguna idea de hacia dónde ir, no que el lunes 04/07, el inicio de su gestión es una corrida, un desastre. La improvisación en una crisis es pésima señal. En medio de esta incertidumbre, la agencia Bloomberg augura una devaluación.