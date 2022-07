Guerra de figuras: Elon Musk y Donald Trump se dan con todo

“Elon no va a comprar Twitter. ¿De dónde habían escuchado eso antes?, de mi claramente. ¿Saben que dijo el otro dia?, que nunca había votado un republicano, cosa que no sabía porque había dicho que me había votado a mi. Así que es otro mediático de mierda, pero no va a comprar Twitter, o quizás si quien sabe, tiene un contrato bastante podrido, no es un buen contrato”, sorprendió el ex mandatario hablando acerca de la famosa compra de Musk por US$ 44 mil millones que terminó en nada.