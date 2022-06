Donald Trump lo hizo: su Corte Suprema desafía a Joe Biden

En el otro está Florida, donde

una prohibición de 15 semanas entrará en vigencia en julio y

la acción judicial podría anular las protecciones constitucionales estatales para el aborto.

También Indiana, donde 100 legisladores republicanos han pedido al gobernador, Eric Holcomb, que convoque una sesión sobre el aborto.

22 estados están a punto de prohibir inmediatamente el procedimiento en la mayoría o en todas las circunstancias, ya sea porque todavía tienen prohibiciones de aborto en sus libros desde antes de que se decidiera 'Roe', en 1973, o porque han aprobado las llamadas 'leyes de activación' que exigen que el aborto sea ilegalizado si 'Roe' es anulado.

AmyCBarrettjura.jpg Amy Vivian Coney Barrett jura como juez de la Corte Suprema de Justicia propuesta por Donald Trump.

La campaña

El senador Gary Peters, de Michigan, quien preside el brazo de campaña de los demócratas en el Senado, dijo que los votantes a favor del derecho al aborto consideraban hace tiempo que el presidente de la Corte Suprema se enfocaba en las restricciones estatales al aborto. Ahora, dijo él, "será un factor increíblemente motivador para las personas".

“No hay duda de que es un tema central que estará en la mente de los votantes”, dijo Peters.

Después de la larga campaña del Partido Republicano para instalar una mayoría conservadora en la Corte Suprema y derrocar 'Roe', el viernes 24/06 representó un momento especial para un Partido Demócrata que ahora debe comenzar su propio esfuerzo a largo plazo para volver a ampliar el acceso al aborto.

Es más, la decisión de la Corte Suprema y sus repercusiones ahogaron el impacto de la aprobación en la Cámara Baja del proyecto de ley de armas iniciado en el Senado, uno de los mayores logros del partido en años.

Los candidatos demócratas al Senado reivindicaron su esperanza de lograr una mayoría (están 50 a 50 y desempata la vice, Kamala Harris) para, en 2023,

convertir 'Roe' en ley y

liminar el requisito de 60 votos mínimos del Senado para aprobar la mayoría de los proyectos de ley.

Según los demócratas, la ambición de convertir en ley nacional el acceso al aborto insuflará nueva vida a su campaña de mantener el control de la Camara Baja.

En el estado de Wisconsin, por ejemplo, las clínicas de Planned Parenthood ya cerraron el acceso al aborto, al menos temporalmente.

“Nuestras clínicas ya no realizan abortos, por lo que las mujeres tienen que viajar a otros lugares”, dijo Sarah Godlewski, quien busca la nominación demócrata para desafiar al senador Ron Johnson (Republicano / Wisconsin) en 2022. “Deberíamos haber codificado esto hace mucho tiempo. Y creo que todo se reduce a que necesitamos más mujeres demócratas a favor del aborto”.

donald trump Brett Kavanaugh.jpg Donald Trump y Brett M. Kavanaugh y familia, otro de los jueces de la Corte Suprema que impulsó el ex Presidente.

Dificultades

Los demócratas en el Capitolio se han preparado para este momento durante semanas.

Los senadores del partido celebraron una reunión especial el jueves 23/06, antes de la decisión judicial esperada, mientras que los demócratas de la Cámara Baja tuvieron su propia discusión el miércoles 22/06.

“Esto es más grande que los precios de la gasolina ahora. Esto es más grande que la inflación”, exageró el representante Marc Veasey (Demócrata / Texas), cuyo estado natal ahora tiene una prohibición casi total del aborto.

¿Será cierto? Los republicanos creen que nada es más importante que el precio de los combustibles. Y hablar de naftas es mencionar la inflación.

Veasey: “Ahora los verás perseguir los derechos fundamentales básicos”.

El Senado de los demócratas no logró aprobar en mayo un proyecto de ley que amplía los derechos al aborto, después de que la web Politico difundiera un borrador del fallo que preparaban los republicanos de la Corte Suprema.

La senadora Tina Smith (Demócrata / Minnesota) dijo que ya que está claro “dónde se van a posicionar los republicanos”. Pero que el problema sería "galvanizante" en las primarias.

La representante Joyce Beatty (Demócrata / Ohio), quien encabeza el 'Caucus Negro' del Congreso, dijo a los demócratas que concentren su energía en ir a votar en noviembre.

Pero los demócratas tienen 2 votos que los ponen a raya:

Joe Manchin (Demócrata / West Virginia) y

Kyrsten Sinema (Demócrata / Arizona).

Varios candidatos al Senado, como el vicegobernador de Wisconsin, Mandela Barnes; y el representante Tim Ryan (Demócrata / Ohio), prometieron acabar con el obstruccionismo.

En tanto, en el pasado, el Partido Republicano buscó una prohibición nacional del aborto de 20 semanas, ¿volverá a la carga?

Apenas un puñado de escaños en la Cámara y el Senado pueden determinar quién controlará el Congreso el próximo año, aunque las perspectivas de los demócratas de aferrarse a la Cámara en particular se desvanecen semana a semana.

trump-gorsuch.jpg Donald Trump y Neil M. Gorsuch, otro de los jueces de la Corte Suprema que nominó.

Contrapunto

Entonces, el voto de la Corte Suprema para revocar casi 5 décadas de fallos judiciales que defendían el derecho a interrumpir un embarazo ganó el apoyo de 5 de los 6 jueces conservadores del tribunal, mientras que el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y los 3 jueces liberales se opusieron a la anulación de 'Roe'. Es decir que los conservadores no utilizaron el voto en reserva que tenían.

La opinión de la mayoría, escrita por el juez Samuel Alito, se apegó mucho a la versión preliminar oya publicada extraoficialmente a principios de mayo.

La mayoría conservadora de la Corte fue más allá de simplemente resolver el caso —la casi prohibición del aborto en Mississippi a las 15 semanas de embarazo— y, en cambio, anuló 'Roe v. Wade' y también 'Planned Parenthood v. Casey', precedentes de larga data que impedía a los estados prohibir el aborto antes del punto de viabilidad fetal.

“Sostenemos que Roe y Casey deben ser anulados. La Constitución no hace referencia al aborto, y tal derecho no está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional”, escribió Alito. “Este Tribunal no puede lograr la resolución permanente de una rencorosa controversia nacional simplemente dictando un acuerdo y diciéndole a la gente que siga adelante”.

Tal como se anticipó en el borrador, Alito argumentó que la historia demuestra que no hay tradición en los Estados Unidos del derecho al aborto, y la ausencia de tales protecciones socava la conclusión de la Corte Suprema hace 49 años de que el derecho al aborto estaba implícito en el Derecho Constitucional a la privacidad.

La mayoría de 5 jueces de la Corte advirtió que su trascendental decisión de retirarse de 'Roe' no significa que otras decisiones judiciales basadas en los derechos de privacidad estén en peligro.

“Nada en esta opinión debe entenderse como poner en duda los precedentes que no se refieren al aborto”, escribió Alito.

El ala liberal de la corte, los jueces Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, se unieron en una disidencia feroz y advirtieron que la acción de la mayoría fue imprudente y perturbadora.

“Retirar el derecho de una mujer a elegir si continuar con un embarazo no significa que no se esté haciendo ninguna elección. Significa que la mayoría de la Corte actual ha arrebatado esta opción a las mujeres y se la ha dado a los estados”, escribieron los jueces designados por los demócratas.

Las mujeres han confiado en 'Roe' y 'Casey' durante 50 años. Muchos nunca han conocido nada más. Cuando 'Roe' y 'Casey' desaparezcan, será inmensa la pérdida de poder, control y dignidad. Las mujeres han confiado en 'Roe' y 'Casey' durante 50 años. Muchos nunca han conocido nada más. Cuando 'Roe' y 'Casey' desaparezcan, será inmensa la pérdida de poder, control y dignidad.

Los liberales de la Corte también afirmaron que la voluntad de la mayoría designada por los republicanos de anular un precedente de casi medio siglo es un mal presagio

para otras decisiones en las que los estadounidenses confían y

para el respeto por el sistema legal.

clarence thomas.jpg Clarence Thomas y su mujer: personaje fundamental en la mayoría conservadora en la Corte Suprema estadounidense.

------------------------

Más contenido en Urgente24:

Cuándo empiezan las vacaciones de invierno 2022 en Argentina

Previaje 3 confirmado: A partir de cuándo se podrá utilizar

4 opciones diferentes para pasear en Buenos Aires

Se viene un nuevo Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile

Italia en Buenos Aires: 7 restaurantes imperdibles