A Messi nada: Eso sí, el PSG homenajeó a Pelé en la cancha

Por lo que el agradecimiento entre los grandes siempre existió.

¿Pero por qué nadie festejó a Messi en plena cancha?

Un tema que dio bastante que hablar fue el hecho de que Lionel Messi, muy a diferencia del resto de los jugadores campeones del mundo con la Selección Argentina y sus respectivos clubes, no recibió ningún tipo de festejos por parte de los aficionados. Recientemente, se destaca el caso del mismísimo Lionel Scaloni, el DT del seleccionado nacional que atestiguó una cálida bienvenida de parte del club de Mallorca.

image.png

Galtier actual DT del PSG comentó sobre la ausencia de festejos a Lionel Messi: Ya veremos cuándo es su próximo partido, pero no hay ninguna exigencia de que Leo sea homenajeado. Espero que nuestra afición lo celebre, no hay razón para no hacerlo

image.png

Aun así, el único antecedente en el caso de Messi fue su regresó al PSG en donde el cuerpo técnico y futbolístico lo aplaudió. Más allá de eso nada. Los ultras del PSG no dijeron nada al respecto y, dado como están las cosas, es muy poco probable que lo hagan.

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24

"Abuela la la lá": El video de Luana Volnovich que provocó enojo

La liga de gobernadores peronistas ya mira con recelo al eje Schiaretti-Urtubey

Juicio a la Corte: Confirman giro en la estrategia oficialista

Alberto Fernández replicó a Macri: "Sentí mucho dolor"

Inseguridad en Retiro: Micros desvalijados y preocupación

Plan dinamita: Juan Schiaretti, Urtubey y ¿Manes?