¿Un pobre quiso matar a CFK? Otro error en el tablero K

En otros mensajes instantáneos, los jóvenes hablan de ir a “hacer bardo a la Casa Rosada” y si algo le faltaba a las conversaciones para terminar de derrumbar la idea del complot, Página12 -el medio preferido de CFK- revela que son personas de clase baja hartas de la grieta y los debates estériles que no resuelven su realidad cotidiana:

Ese mismo 27 de agosto, la conversación entre las mujeres, después de que Brenda dijera con toda claridad que había mandado a matar a Cristina Fernández de Kirchner, siguió con unas frases sorprendentes.

—Bank. Buena idea igual. ¿Cuánto te cobró?— pregunta Díaz. Contestó Uliarte:

No me cobró, lo hizo porque también está re caliente con lo que está pasando. Te juro que a esa la voy a bajar. Me tiene re podrida que ande robando y quede impune No me cobró, lo hizo porque también está re caliente con lo que está pasando. Te juro que a esa la voy a bajar. Me tiene re podrida que ande robando y quede impune

—Te das cuenta del quilombo en el que te vas a meter, ¿no? Te van a buscar por todos lados si se enteran de que sos cómplice de la muerte de la Vicepresidenta—, sigue la amiga.

—Por eso mandé a alguien—, responde Brenda. Agustina remató:

Aunque si, pero quien no va a querer meterle un tiro a esa vieja chorra Aunque si, pero quien no va a querer meterle un tiro a esa vieja chorra

Encuesta para conformarse de que “no estuvo armado por CFK”

Lo único que puede celebrar por estas horas el kirchnerismo es que la consultora Zuban, Córdoba & Asociados difundiera datos alentadores para destrabar la idea de que el atentado estuvo armado por la presidente del Senado para recobrar la centralidad política:

El 55% de los encuestados entiende que hubo una conspiración u organización detrás del ataque El 55% de los encuestados entiende que hubo una conspiración u organización detrás del ataque

Otro dato alentador para el Instituto Patria es que haya logrado instalar que los medios y la Justicia forman parte de los discursos de odio pero, como siempre ocurre, una de cal y una de arena: el primer apuntado por sembrar y difundir eso es el gobierno nacional.

De allí que CFK haya hablado de convocar a un gran diálogo nacional con la oposición para ponerse de acuerdo en política económica y que haya dicho ante curas villeros que no busca ser candidata a presidente en 2023:

La máxima ambición que tiene un político, una política en Argentina, que es ser Presidente, yo ya la tuve por partida doble. Y además de eso mi compañero también fue Presidente. O sea: no son esas las cosas que me seducen ni las cosas que me animan. Las cosas que me animan son ver realmente si podemos salir La máxima ambición que tiene un político, una política en Argentina, que es ser Presidente, yo ya la tuve por partida doble. Y además de eso mi compañero también fue Presidente. O sea: no son esas las cosas que me seducen ni las cosas que me animan. Las cosas que me animan son ver realmente si podemos salir

Javier Milei, el denunció la desconexión de los políticos con la clase media y clase baja

Sin ir más lejos, el diputado nacional Javier Milei terminó siendo un resultado del Gran Fracaso y la Estafa Electoral que protagonizaron tanto Cambiemos como el Frente para la Victoria -hoy Juntos por el Cambio y Frente de Todos-.

“Desde 2012 a la actualidad, la inflación acumulada alcanza más del 2.000% en Argentina, mientras que el Producto Bruto Interno se mantiene relativamente en el mismo nivel, situación que se agravó con la última recesión nacional y posterior crisis por la pandemia COVID-19”, dice el informe especial elaborado por el Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

La pobreza estructural pasó del 25% al 55% y de los salarios mejor ni hablar porque es para pegarse un tiro, directamente.

Entonces, ¿cómo puede explicar ahora la dirigencia política que Javier Milei haya sido más votado en la zona sur de CABA y tenga tanto impacto en el sur de conurbano bonaerense, además del campo?

Ahora, las encuestas hablan de una recuperación del precandidato a presidente que ya le pone un piso de 18 a 20 puntos contra los 13 que sacó hace meses en la Ciudad de Buenos Aires.

Llegó la hora de repensar estas coaliciones configuradas y protagonizadas por chantas de la política que “venden hasta la vieja” por un carguito en el Estado.

Sin dudas, relanzar la grieta es no haber entendido nada. Sigan jodiendo con la grieta que vamos a terminar con un piquetero presidente.

