¿Fake news de Cristina Kirchner? No hubo contacto con el Papa

“Yo siento que estoy viva por Dios y por la virgen, realmente. El Papa Francisco me llamó bien tempranito al otro día de este jueves, el viernes tempranito me llamó. Estuvimos hablando por teléfono y me dijo algo así como que los actos de odio, los actos de odio y de violencia siempre son precedidos por palabras y por verbos de odio y de violencia” sentenció la vicepresidenta en el dia de ayer (15/09), dejando en evidencia el supuesto contacto telefónico que tanto aclamaron diversos medios.