En Washington le cortaron la cabeza a Sergio Chodos (FMI)

"No vamos a devaluar"

En tanto, en medio de presiones del FMI por la unificación del tipo de cambio, que implicaría otra fuerte devaluación del tipo de cambio oficial, Massa aceleró el crawling peg al 7% mensual, aprovechando la estabilidad que generaron las últimas medidas y la inyección de dólares de la soja.

Sobre esto fue contundente en Washington, según el propio Bonelli en Clarín:

Goldfajn lo planteó en forma insistente. Para el auditor del FMI, es insostenible la actual brecha cambiaria. 'Esa brecha -dijo- no permite acumular reservas'. La presión fue fuerte. Massa se tuvo que plantar: 'No vamos a devaluar'

Y contragolpeó: "'Un shock devaluatorio provocaría un estrépito social inadmisible'. Madcur acompañó con números. Pero Massa prometió: 'En 30 días se profundizará la política de cambios múltiples para aflojar la tensión en el dólar'. Economía ya, de inmediato, anunciará el 'dólar Qatar' y un tipo de cambio superior para importaciones suntuarias. Este jueves se discutió en el Palacio de Hacienda: cotizarían al dólar Bolsa".

Mensajito a La Cámpora y el Instituto Patria

Remata el periodista:

"En Washington conformó la actitud política de Massa: su decisión explícita de abrazarse al programa del FMI. Y su voluntad de consolidar el vínculo político con EE.UU. La Casa Blanca ponderó ese aval explícito de Massa a las relaciones con EE.UU. Tampoco quieren empujar a Alberto. La intención de Biden es facilitar que el Presidente llegue a las elecciones.

Igual, existen dudas y por eso se enfrió la reunión bilateral: se suspendió por el Covid en julio, no se hará en septiembre y recién podría concretarse a fin de año. Massa se sinceró, en la intimidad de su equipo:

Hay que dejarse de joder con las boludeces diplomáticas del Gobierno

Hacía alusión a las actitudes rebeldes de la Cancillería y a los relatos revolucionarios berretas de La Cámpora y el Instituto Patria".

Presupuesto 2023, clave

Según pudo saber Urgente24, el FMI revisó el borrador que llevaron los funcionarios de Massa sobre el presupuesto 2023, hizo algunos retoques y condicionó las revisiones y desembolsos a la aprobación de la ley de leyes en el Congreso con la mayor amplitud política posible. "Sin presupuesto, es imposible seguir. No podemos seguir así y la Argentina debe volver a los mercados internacionales", advirtieron en el FMI.

De la aprobación del presupuesto 2023, además depende la renegociación del Club de París y el desembarco de inversores para financiar proyectos de Vaca Muerta. En ese orden.

