Al rescate de las reservas, Plan Gas.Ar (con pregunta a YPF)

Sergio Massa mencionó ahorro de importaciones por US$ 19.000 millones hasta 2028 (en 2023, US$ 3.200 M); e inversión en 5 años por US$ 7.000 millones.

Flavia Royón dijo que el Gas 4.Ar y Gas.Ar 5 es autoabastecimiento, una política de mediano plazo y desarrollo industrial.

Matías Cura, columnista de Urgente24 en temas energéticos, rescató:

"El actual Plan Gas.Ar 4 contempla la posibilidad voluntaria de que las empresas productoras opten por una prórroga en sus contratos de venta de gas ya suscriptos para la Cuenca Neuquina por un plazo de cuatro años más (2024-2028). Además, para el caso de la producción convencional de las cuencas Austral y Golfo de San Jorge, las empresas también contarán con la opción de la extensión voluntaria de los volúmenes ya contractualizados."

"El Plan Gas.Ar 5, cuyo foco está puesto en las cuencas maduras existentes (Cuenca Austral, Cuenca Golfo San Jorge y Cuenca Noroeste) convocará a las empresas productoras a presentar ofertas de gas convencional o Tight de sus yacimientos maduros, de esta forma se podrá abastecer de gas a los ductos Norte y General San Martín."

El tramo del gasoducto Néstor Kirchner entre Tratayén (Neuquén) y Saliqueló (Buenos Aires) ya se encuentra en ejecución, y licitarán 11 MMm3/dia para que estén disponibles en junio-julio de 2023 + 3 millones desde enero de 2024. Las empresas que extiendan los beneficios del Plan Gas.Ar hasta 2028 contarán con prioridad para acceder al nuevo ducto.

Queda por despejar el cuestionamiento en que insistió Gandini, quien invocó a sus fuentes: “Debería aplicarse algún tipo de tope para que un productor no pueda monopolizar toda la exportación, porque así como está redactado YPF podría quedarse fácilmente con un 60% o 70% del negocio”.

