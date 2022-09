Semana 360: La política perdió el termómetro de la gente

El peligro de haber exagerado de sobremanera con un desfile, semana a semana, de caras porteñas en una pequeña ciudad de las entrañas de Córdoba yace en que la coalición opositora develó un desconocimiento de su propio electorado. Confiar en el trabajo hecho por el intendente Pedro Dellarossa hubiera ahorrado mucha tensión innecesaria.

marcos juarez.jpg La semana quedó marcada por Marcos Juárez.

Por otra parte, Juntos por el Cambio reveló otra flaqueza. Le tiene miedo a las encuestas negativas.

Con la mente en 2023, es posible imaginar que el oficialismo pueda utilizar una estrategia de encuestas negativas para vapulear los ánimos del oponente, algo a lo que la oposición no puede ser permeable. Hoy sí lo es.

Así las cosas, el error converge en no conocer a la gente. En Marcos Juárez no se votó ni el nombre de una ex funcionaria del municipio (Verónica Crescente del PJ), ni las caras de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich.

Lo que votó la gente de Marcos Juárez es una gestión que lleva dos periodos consecutivos con buenos resultados para los vecinos en términos de obras, inversiones y otros rubros que impactan de lleno en su vida. Y eso probablemente no se transfiera a otras decisiones, como las nacionales o provinciales, de manera directa.

Haciendo a un lado la militancia, los electores son cada vez más críticos de todas las opciones que se presentan en una boleta. Por eso, la buena gestión (en el plano estatal que sea) es el activo más importante de cara al 2023.

Lo que esté mal hecho, indefectiblemente, buscará ser cambiado. Y lo que esté bien, será contenido.

Los años 2015 y 2019 son un preámbulo del fin de la política apuntando a fanatizar a espectadores con un sentimiento cuasi futbolero. Los votos ya no se atraen más por ese lado y el que siga poniendo energía en ello, sin dudas será perdedor.

