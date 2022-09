Caso Cristina Kirchner: La cobertura mundial del atentado

“Un brasileño apunta un arma contra Cristina Kirchner y es detenido”, informó el diario también brasileño Folha.

“Hombre le apuntó con un arma a Cristina Kirchner, fue detenido”, comentó El Pais de Uruguay.

image.png La tapa que le dedico El Pais en Uruguay al caso de Cristina Kirchner.

“Intentan disparar a Cristina Kirchner, vicepresidenta de Argentina; detienen a atacante”, dedicó El Universal de México en una noticia.

“Un hombre detenido por apuntar un arma contra la vicepresidenta argentina”, tituló también The Guardian.

image.png La bajada de línea de el diario mexicano El Universal.

“La vicepresidenta argentina está ilesa después de un ataque afuera de su casa”, informó The New York Time en su portada, a lo que The Washington Post también le dio lugar: “Argentina detiene a un hombre que exhibió un arma a la vicepresidenta Kirchner”.

“Intento de asesinato a la expresidenta argentina”, dijo la BBC, a lo que agrego: “Los hechos sucedieron cuando saludaba a una multitud que la esperaba este jueves a las puertas de su casa en el barrio de Recoleta, en Buenos Aires”.

image.png La nota que le dedico la BBC a la ex mandataria argentina.

