Atentado contra CFK y la contradicción fundamental

El kirchnerismo se encuentra enojado con los medios de comunicación no propios y con los líderes políticos opositores a quienes acusa de no solidarizarse -en los términos en que CFK consideraría apropiados- con la Vicepresidenta que sufrió un fallido intento de asesinarla. El kirchnerismo no asume que su soledad tiene 3 fundamentos verificables: