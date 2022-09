La madre del 'Jefe' de los Copitos: "Yo no lo voy a salvar"

"Yo no lo voy a salvar, solamente la verdad y la justicia de Dios e interna de él lo van a salvar. Mi hijo es incapaz de hacer algo así", subrayó.

“No los conozco”

Consultada la madre de Carrizo sobre si conocía a los otros detenidos por el intento de magnicidio a la vicepresidenta (Sabag Montiel, Uliarte y Díaz), respondió: "Ningún trato, no los conozco".

"Me siento que hasta que no vuelva a estar mi hijo en la calle y con nosotros no estoy viva", sentenció Stella Maris en sus declaraciones a los medios de comunicación en momentos en que recibía a un grupo de efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que concurrió a realizar un informe socioambiental.

La amenaza a Alberto Fernández

Gabriel Carrizo fue detenido el miércoles 14/9 a partir de nuevas pruebas encontradas y aportadas a la investigación, que se relacionan con hallazgos en el peritaje de su teléfono celular.

El 5 de septiembre había declarado como testigo, después de la detención de Brenda Uliarte, ocasión en la que se le incautó el teléfono celular para ser periciado.

El día posterior al ataque contra la vicepresidenta Carrizo encabezó junto a la novia de Sabag Montiel y el resto de su grupo de amigos un móvil en el canal Telefé para decir que no tenían nada que ver con el intento de asesinato: allí también estaban Miguel Ángel Castro Riglos, Sergio Orozco, Leonardo Volpintesta y Lucas Acevedo.

Pero lo que complica a Carrizo es que minutos después del ataque contra Cristina Kirchner, publicó en su estado de WhatsApp una amenaza contra el presidente Alberto Fernández: "¡Seguro el próximo sos vos, Alberto! ¡Tené cuidado!".

"El Gobierno es vulnerable, y espero que les quede claro... Nosotros somos los que mantenemos estos parásitos ahí arriba, van a juzgar a una persona que le estaría haciendo un gran favor a toda la Nación Argentina", agregó en el mensaje que el primer mandatario luego comentó en una entrevista periodística como una amenaza de muerte en su contra.

