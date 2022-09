Ataque a CFK: hubo más intentos de matar a la vicepresidenta

A raíz de esta nueva información, la jueza federal María Eugenia Capuchetti volvió a imponer este lunes el secreto de sumario en la causa por el intento de magnicidio.

Intento abortado: qué dicen las pruebas

Según la Justicia, se pudo comprobar que el 27 de agosto, cuando el perímetro del departamento de Cristina Kirchner amaneció vallado, la “Banda de los copitos” tenía planeado disparar contra la expresidenta.

“La quisieron matar cuando salió a hablar, pero finalmente abortaron el atentado”, detallaron desde la Justicia.

A su vez, detallaron qué decían los mensajes de texto entre Brenda y Sabag, en los que se avisaban los movimientos de entrada y salida de la vicepresidenta CFK en su casa de Recoleta.

"No, no es que se dé cuenta, el tema es qué hay una cámara de C5N, y hay poca gente, y la gente se está yendo, y el momento es ese, ahora ya es tarde. O sea son las 12 y ella salió a esa hora, y era a esa hora, o sea el escenario era con ella porque la habrán seguido ¿Entendes? Después vamos a ver en la tele a ver qué pasó porque cuando ella se metió, la siguieron y ahí tendría que haber sido".

"No, ya se me metió adentro y el escenario, el anfiteatro lo sacaron. Le toque la espalda a Acel (sic) Kiciloff y se metió en un Toyota Etios y se fue, un quilombo. Ella está arriba pero no creo que salga así que ya fue, deja, voy para allá, quédate ahí. No traigas nada", rezaban los mensajes que se enviaban entre sí.

"El teléfono de ella es muy contundente", afirmó una fuente de la investigación que, sin revelar detalles, aseguró que confirma su participación en el intento de asesinar a la expresidenta, a la vez que aseguró que se trata de un material que la coloca como participante activa de distintos grupos de " heaters".