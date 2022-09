Alberto Fernández dice que "el próximo" era él

"En Argentina después de la dictadura no ha habido crímenes de naturaleza política y la imagen es muy dura porque es alguien que está gatillando dos veces, gracias a Dios sin suerte, sobre la cabeza -a 20 centímetros- de la cabeza de Cristina", relató el mandatario.

En medio de los cuestionamientos a la custodia de la vice y al rol del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, Alberto señaló que "todos los sistemas de seguridad en circunstancias como esa fallan".

"Esa persona sabía que estaba en medio de una multitud que iba a vitorear y acompañar a Cristina y sabía que cualquiera fuera el resultado iba a ser inmediatamente apresado por la gente que la rodeaba. Cuando alguien está dispuesto a poner en riesgo su vida o su libertad para lograr su objetivo es muy difícil predecirlo", expresó.

"Algo no estamos haciendo lo suficientemente bien como para que en la cabeza de una persona penetre una idea tan horrible como la de matar a otro por lo que piensa o representa. No es un marciano que vino a disparar contra Cristina, no es una persona que salió por fuera de nuestra sociedad, es uno que vive en nuestra sociedad", remarcó el mandatario argentino.

Además, sostuvo que Fernando Sabag Montiel "no es un inimputable" y que tiene plena comprensión de la "criminalidad" del acto que cometió contra la ex presidenta en la puerta de su departamento en Recoleta.

"No es un loco. Puede ser una persona enojada con la democracia, pero no puede reaccionar de este modo", sentenció.

