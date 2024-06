Reloj de arena para el nuevo tiempo de Milei

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LSigautGravina/status/1803500074577830294&partner=&hide_thread=false 1/n) Abro hilo sobre informe que hicimos en @_equilibra sobre subsidios, inflación e ingresos. Posponer aumentos de precios Regulados junto con baja de cuotas de principales prepagas restó 2,5 p.p. a la inflación de may-24 (hubiera rondado 6,7%, en vez del 4,2% informado). pic.twitter.com/342WeP1ril — LorenzoSigautGravina (@LSigautGravina) June 19, 2024

Los ajustes de junio son factores objetivos que se traducen en el rebote inflacionario proyectado. No habría que desatender, no obstante, los elementos especulativos que pueden impactar en las expectativas. En su informe sobre la 8va revisión del programa de Facilidades Extendidas, el FMI advirtió que el tipo de cambio real se ha “apreciado bruscamente”, con lo que sugiere la necesidad de una devaluación. Caputo -a quien Milei cuida de que no le toquen la figura- reitera que no habrá una corrección de ese estilo y se aferra al crawling peg del 2% mensual a la espera de que las variables (dólar, inflación y tasa de interés) converjan en ese nivel. Bajo la percepción de que el dólar puede estar más alto, los productores no venden gran parte de la cosecha. Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, hay un remanente de soja y maíz sin liquidar por un valor de US$10 mil millones. Sin dólares no hay paraiso. Lo que habrá es más cepo. Para estimular la venta, Caputo promete que el ‘dólar blend’, que permite la fuga de un 20% de la liquidación por el circuito financiero, continuará, a pesar de las exigencias del Fondo para disolverlo para acumular reservas. El FMI también pide por tasas de interés positivas, algo a lo que Caputo se comprometió en estos días, cuando dio por finalizada la “época” de las remuneraciones por debajo de la inflación.