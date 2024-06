Leandro Santoro niega café con Martín Lousteau (pero imagina PJ + UCR)

El diputado Leandro Santoro (UP / CABA) es el rostro más interesante del peronismo porteño aún cuando él no sea PJ sino con base en la UCR. Abundan las especulaciones acerca de diálogos con el senador Martín Lousteau (UCR / CABA). Él lo negó ante una pregunta de Pablo de León (Las Cosas como son / FM Radio con Vos). Pero quienes conocen de la política en la Ciudad Autónoma dicen que no es un secreto que Juan Manuel Olmos y Emiliano Yacobitti son los rostros políticos de UP y UCR en el distrito, y hablan entre sí acerca de eso que Santoro llama "frente de unidad".