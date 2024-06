Martín Lousteau justifica el quorum pero no dice quien recibió las "prebendas"

lousteau-senado.jpg Martín Lousteau y una polémica explicación sobre por qué dio quorum para que pueda tratarse una ley que rechazaba.

Lousteau y los radicales

El senador y economista quedó casi solo en contra de la Ley Bases, los gobernadores radicales y la mayoría de los legisladores nacionales negociaron cambios al proyecto a cambio de su apoyo, para contrarrestar esa soledad Lousteau explicó: “Yo soy presidente del Comité Nacional [de la UCR], que en su mayoría está en contra de la ley. La Convención Nacional, la mayoría está en contra, Franja Morada está en contra, la Juventud Radical también. Hay un montón de radicales que no son diputados y senadores”.

Como presidente de la UCR, Lousteau no logra bajar una línea política a sus correligionarios y por eso reclama el armado de una mesa de discusión: “Antes, cuando gobernaba Alberto Fernández, había una mesa de Juntos por el Cambio y nos sentábamos varios radicales, pero hoy eso no está y nos cuesta mucho generarla”.

"Somos 14 senadores. Tenemos más margen para forzar, para corregir. Cuando me dan una ley, no pienso en función de si es distinto al pasado. Voto en función de si están bien o mal las cosas, y no acepto presiones de ningún lado”, se quejó.

Por otro lado, criticó la gestión de Milei y la Ley Bases: “Había que hacer un ajuste y la sociedad tiene vocación de eso, que es extraordinario. ¿Pero cómo se distribuye poner el hombro? En la ley hay un beneficio inimaginable para los más ricos. Milei elige ser conservador fiscal con los jubilados y degenerado fiscal con los más ricos”.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Furia petrolera: Por Ganancias y salarios, petroleros amenazan con parar Vaca Muerta

¿Qué le pasa a Miguel Pichetto? Coparticipar 30% de Cheque es igual a 4ta. Categoría

"Después de 6 meses, por un penal de VAR, este gobierno desastroso pudo meter un gol"

Leda Bergonzi vs. Padre Ignacio: 2 versiones diferentes del catolicismo carismático