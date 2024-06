"Después de 6 meses, por un penal de VAR, este gobierno desastroso pudo meter un gol"

“ En el fondo, Milei soporta más a los peronistas que a los radicales".

milei macri.jpg Javier Milei ganó con un penal de VAR

"Milei entendió las redes sociales, ese fue uno de sus méritos"

“Javier entendió las redes sociales. Allí, hay que tener algo para decir si querés tener éxito. Hoy, cualquiera te puede hacer un agujero desde internet porque cambió el modo de comunicación política”.

Una de cal y una de arena, luego del elogio, Asís cargó contra el primer mandatario.

“Yo puedo tratar de entender lo que hace, pero nunca apoyar lo que hace, a pesar de que muchos me identifican con el menemismo”. Tengo un problema estético con el presidente. No puedo apoyar a un extremista de derecha que tiene un proyecto de sociedad que no comulga con mi forma de ver la vida.

Finalmente, el creador de personajes como Oberdán Rocamora y Catalina Mantegari pronosticó:

Con Milei, yo siento una sensación de provisoriedad. Tiene una apuesta equivocada, no puede subsanar su debilidad legislativa con las elecciones de 2025. Es altamente improbable que pueda sostener su popularidad.