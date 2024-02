Esteban Trebucq ninguneó a Jorge Asís e incomodó a Eduardo Feinmann

Eduardo Feinmann: -Es el turco Asís, alguien que yo admiro y quiero. Pero, me pareció mucho.

Esteban Trebucq: -¿Ese periodista es amigo de Massa?

Eduardo Feinamnn (nervioso): -No sé, no tengo idea, tampoco estoy para ver si el periodista es amigo de tal o cual. Me tiene sin cuidado.

La incomodidad de quien conduce con gran éxito la mañana de Radio Mitre (40 puntos) se debió a que Trebucq estaba reduciendo al diplomático, periodista, novelista (autor de "Flores robadas en los jardines de Quilmes", 350.000 copias vendidas) a una suerte de 'operador' de Sergio Massa.

La otra historia

Jorge Asis y Eduardo Feinmann participaron de la troupe de Alejandro Fantino en América TV, cuando dirigía 'Animales Sueltos', con producción general de Juan Cruz Ávila.

Hoy, Juan Cruz Ávila es el director general del canal LN+.

Hasta donde se sabe, Juan Cruz Ávila y Jorge Asis tienen una buena relación personal.

Cuando todos estaban en América TV, Juan Cruz Ávila aceptó la exigencia de Jorge Asis de que quería participar a solas con Fantino. No estaba dispuesto a participar del panel, que integraba Feinmann.

¿Quedó algún moretón de aquellos días?

image.png Esteban Trebucq y Eduardo Feinmann

Volviendo al "pase" y a Javier Milei

Eduardo Feinmann: Ahora, veo a muchos colegas descubriendo que hay hambre y que los jubilados no tienen un churrasquito. Nosotros los mostramos también el año pasado. Pero, hay que mostrar todo lo que ocurre ahora. En el ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, no están comprando comida ¿No decía Milei acaso que era Pettovello la única funcionaria que no tenía restricciones para gastar todo lo que fuera necesario? Hoy, en el Estado no hay firma, no se toman decisiones. Existen ministerios donde aún no tienen la segunda línea designada. Muchas oficinas están paralizadas

Esteban Trebucq: la maquinaria no se puso en marcha. En muchos lugares permanecen en funciones dirigentes de La Cámpora aferrados a la silla

Eduardo Feinmann: al PAMI aún lo maneja La Cámpora, allí quedó a cargo quien es la pareja de Luana Volnovich. En el ANSES, en cambio, no pasa lo mismo porque allí está Osvaldo Giordano, un dirigente cordobés con experiencia. Cristina y Máximo se muestran callados, igual que Wado de Pedro

Esteban Trebucq: yo veo un sector del peronismo que está empujando para que se caiga el gobierno. Pero, otro sector del peronismo no comulga con las medidas de Milei pero es racional, no trata de que se caigan

Eduardo Feinmann: el kirchnerismo se apropió del peronismo. Los PJ se pusieron debajo de las polleras de Cristina. Hoy, ella sigue siendo la jefa absoluta.. Su hijo está más fuerte que nunca porque su madre lo impulsa para objetivos más importantes. El hijo putativo es Kicillof, a quien quiere de candidato a presidente en 2027 porque ya no puede renovar en la provincia de Buenos Aires. Cristina piensa en Axel presidente y su hijo Máximo o Mayra Mendoza como candidatos a gobernar Buenos Aires. El otro día, Máximo se quiso hacer el guapo en la Plaza del Congreso con la Policía Federal. Hace eso porque tiene una guardia pretoriana que lo acompaña para que no lo agredan.

Esteban Trebucq: ¿esta gente puede caminar por la calle?

Eduardo Feinmann: ninguno de ellos puede salir sin su custodia

Esteban Trebucq: ¿a qué juega Cristina?

Eduardo Feinmann: Cristina juega a que fracase este gobierno asì ellos pueden volver. Sin embargo, hay una nueva forma de hacer política y es la que impone el actual presidente. Milei no sale a la calle, no hace actos institucionales ni va a inaugurar ninguna tontería. Desoye los cantos de sirena del "circulo rojo" que lo incitan a pactar. Al presidente le repugna el verbo negociar

Esteban Trebucq: Pero, debería negociar más...

Eduardo Feinmann: esa es la clave para que avance un gobierno. Muchos de la oposición, como Pichetto, Monzó, Massot, la gente de Larreta, muchos radicales y el resto de los dialoguistas quieren colaborar pero, por ahora, Milei no se deja ayudar

Esteban Trebucq: ¿y a Facundo Manes, donde lo metes?

Eduardo Feinmann: en el túnel del tiempo. Se quedó detenido en otra época

Fue para ambos un primer ensayo. Se notó que salieron al ruedo sin nada preparado: "a suerte y verdad".

Posiblemente, a partir de mañana ya tengan algún guion preparado que incluya videos o audios que puedan "ordenar" una charla y darle algún sentido, Hoy, fue todo demasiado improvisada: sin planteo inicial, sin nudo y sin cierre o colofón.