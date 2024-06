No más cédula azul: Nuevos requisitos de circulación para conducir en CABA

cédula azul.jpg

¿Qué es la Cédula Azul y por qué ya no es necesaria?

La cédula azul es un documento que autoriza a una persona a conducir un vehículo que no está registrado a su nombre. Hasta ahora, era un requisito obligatorio para cualquier conductor que no fuera el titular del vehículo. Sin embargo, con las recientes reformas, este documento ya no será necesario.