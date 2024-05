Final sin gloria para la Cédula Azul (Adiós a un curro)

La UIF (Unidad de Investigación Financiera) lo empeoró todo. Desde abril de 2011 las personas físicas y jurídicas deben realizar una declaración jurada mediante un Anexo alegando de dónde se obtuvo el dinero para la compra tanto de los vehículos 0 Km como de los vehículos usados: exigencia por las operaciones sospechosas de lavado de dinero. ¿Tuvo algún impacto positivo? Ninguno.

Luego la declaración jurada si hay Constitución de Prenda y en Cancelación anticipada de la misma. Después, la Verificación Física del Automotor en plantas a cargo de peritos de las distintas policías, y la Gendarmería.

Y no tiene nada que ver con la Verificación Técnica Vehicular (VCV).

Julio Alak. Julio Alak, un desastre en burocracia automotor cuando fue ministro de Justicia de CFK. Hoy es intendente de La Plata.

Bien Cúneo Libarona

El Ministerio de Justicia (Mariano Cúneo Libarona) comunicó que “de acuerdo al resultado de la primera etapa de la auditoría llevada a cabo en la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), y con el objetivo de reducir costos y eliminar trámites burocráticos (...)"

Se cerrará el 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de 2 años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos;

Se reducirá el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas;

Se digitalizará “la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los legajos físicos”;

Se propondrá a las provincias la adhesión de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, para reducir el costo de las operaciones registrales, que asciende hasta el 70% del costo total de una transferencia;

Se deroga el monopolio de la Casa de la Moneda en la compra de insumos y la impresión de las patentes automotores:

“Se digitalizará la verificación policial de vehículos, en una agenda conjunta con las autoridades provinciales y las fuerzas federales”.

Malditas CETA y Cédula Azul

Tomemos la CETA para usados, un típico invento kirchnerista para facturar a costa de los privados.

La AFIP lanzó el 22/10/2009 el Certificado Electrónico de Transferencia de Automotores (CETA) en reemplazo del Formulario 381 como un control informático de las transferencias de usados.

Una tortura impiadosa: que el vendedor ingrese a la AFIP con su clave fiscal y declare el monto por el cual vendió el vehículo. Una copia de lo que se ha declarado en el Registro Seccional se corrobora con la AFIP. Imbancable.

Lo mismo la Cédula Azul, con el argumento de que así el titular no renueva cada año la Cédula Verde a quiénes utilizan su vehículo. Una tontería porque ante accidentes la responsabilidad del propietario del vehículo no varía. Luego ¿y por qué habría que renovar cada año la Cédula Verde? No se renueva cada año el Documento Nacional de Identidad, y cualquier persona es más importante y valiosa que cualquier vehículo.

La Cédula Rosa es la equivalente de la Azul, pero para motovehículos.

A partir de mayo, cualquier persona podrá circular con la sola exhibición -física o digital- de la cédula verde, que además dejará de tener vencimiento.

ACARA

Hay una cámara empresarial que podría ilustrar mejor este contenido: la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República (ACARA).

Sus vínculos con el Ministerio de Justicia han resultado tremendos para los contribuyentes. Hay mucho por trabajar en el tema, ministro Cúneo Libarona.

Por ejemplo, los “convenios de complementación de servicios” firmados entre municipios y la Dirección Nacional de los Registros Oficiales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA). Y los acuerdos entre ACARA y los municipios (convenio marco 1797/12 - Julio Alak), que comienza por la venta de formularios, solicitudes tipo y demás elementos y servicios registrales para alimentar un Fondo de Cooperación Técnica y Financiera denominado Ente Cooperador MJyDH- Automotor Ley N° 23.283 y N° 23.412, que hasta tine un Consejo de Administración del Fondo de Cooperación Técnica y Financiera.

