La violenta defensa de Tamara Paganini al formato de Gran Hermano

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TronkOficial/status/1786116681380548797&partner=&hide_thread=false Tras el intento de defender el formato de #GranHermano, Tamara Paganini tuvo un fuerte cruce con una de las panelistas de #Entrometidos pic.twitter.com/3VwqW3R385 — TRONK (@TronkOficial) May 2, 2024



Fue en ese momento que se desató un intenso intercambio de palabras que terminó con sacando en sí quien finalista de la primera edición argentina que tuvo lugar en 2001. "¿Quiénes son ustedes para decir lo que esta mal y que esta bien? Yo vine acá de invitada pelotuda", expresó furiosa. "Pero la puta, loco. Como si no me conocieran. No me hables boludeces adelante mío. Hipocresía no, loca", agregó.