Cabito estalló contra Alejandro Fabbri: "Sos un mala leche, mentiroso"

“Nosotros le damos de comer al final del día a algunas personas que están en situación de calle, me da bronca la mala leche absoluta y eso no me banco. Se cagó en el trabajo de un montón de gente, 30 familias están detrás de mi restaurant y manejo a 80 personas aproximadamente", agregó. Y se justificó: "Si pagabas 70 mil pesos de luz, ahora estás pagando 500 mil pesos pero no podes llevar todo el gasto a la carta de precios ”.

Por último, arremetió: "Que me diga que no puede pagar y lo invito, quizás está acostumbrado a comer de canje, lo desconozco”.

Más contenido en Golazo24:

Ángel Di María: ¿Se suma al club de amigos de Messi?

El inesperado anuncio de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

El hotel "francés" en Sudamérica elegido como el mejor del mundo

Bebé en camino: Famosa conductora de América TV reveló embarazo

Georgina Rodríguez le robó el protagonismo a CR7