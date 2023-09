Además, Domínguez remarcó que si bien Lotocki le pidió estudios prequirúrgicos, no contaba con anestesista, cardiólogo, ni equipos de monitoreo en su “quirófano”. Explicó que usualmente el médico sacaba grasa del mismo paciente para poder hacer que el producto fluyera en el cuerpo pero como a ella no le hizo una liposucción, le colocó “un gelcito”

“Sentía una fiebre y un calor tremendo. Cuando se me deshincha, me quedó una pelota más grande que una pelota de tenis, debajo de un glúteo, y ya no podía caminar. La piel, al estirarse, picaba”

“Yo tenía una trombosis galopante. Después de esa inyección, la infección paró. Estéticamente no estoy mal, pero tengo mal las plaquetas”

Sandra Domínguez decidió denunciar a Lotocki por “tentativa de homicidio” y contó que la muerte de Luna fue lo que la motivó a presentar acciones legales ya que “al morirse Silvina, siento que tuvo una misión en esta vida: que se haga Justicia. Porque si no, no salía ninguna chica. Si no hablo siento que soy desleal sin conocerla o cómplice de él, es horrible el sentimiento"

