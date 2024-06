Secuestro de animales: El horror que va en aumento

Ante esta situación, la dueña de Lula, le afirmó que la recompensa ofrecida estaba destinada a quien devolviera a su mascota. Aunque la perra del video era indudablemente la suya, la persona continuaba insistiendo en reclamar el pago prometido. “Quería $100.000 en efectivo, no quería que sea por transferencia, ni que le demos primero la mitad”, continuó Belén.

“Ni siquiera sabíamos de dónde era y nunca nos pasó una ubicación para ver si estaba cerca o lejos. Quería el efectivo y después de eso nos iba a pasar la ubicación de donde supuestamente estaba Lula”, expresó la mujer.

image.png

“Siempre le dejé claro que el intercambio sería únicamente plata por perra. Se enojó, me bloqueó, dejó pasar unas semanas, volvió a insistir pero mi postura fue siempre la misma”, detalló Belén.

“Me dijo que lo sentía mucho, que me comprara otro perro y que no la iba a ver nunca más porque era la única persona que sabía donde estaba”, culminó la mujer, quien también mencionó que semanas después recibió otro mensaje desde otro número con el mismo propósito. “Me dijo que lo sentía mucho, que me comprara otro perro y que no la iba a ver nunca más porque era la única persona que sabía donde estaba”, culminó la mujer, quien también mencionó que semanas después recibió otro mensaje desde otro número con el mismo propósito.

