Diputados de UxP contra Patricia Bullrich: "Mercenaria de la violencia estatal"

"Esta represión claramente planificada y dirigida a los diputados nacionales va en ese sentido, demuestra el desprecio de Milei con el Congreso y con la división de poderes", prosiguió.

"Milei y la ministra Patricia Bullrich han desatado un claro plan represivo en la Argentina, en este caso contra diputados nacionales pero también contra ciudadanos, muchos de ellos que aún hoy no han recuperado su libertad. Este plan represivo tiene como finalidad un regimen de excepción en contra de las garantías constitucionales en la Argentina", denunció Germán Martínez.

Luego habló Leopoldo Moreau, uno de los diputados que sufrió los gases. "Hemos presentado una denuncia penal que recayó en el juzgado del doctor Lijo y la fiscalía del doctor Ramiro González. Es una denuncia contra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, una mercenaria de la violencia estatal, contra el secretario de Seguridad, contra el Prefecto General de la Prefectura Nacional Marítima porque fue un pelotón de esas fuerzas que enviaron, lo digo en términos estrictamente literales, enviaron sobre los diputados para agredirlos".

"A todos ellos se les imputan los delitos de tormentos, vejámenes, privación ilegítima de la libertad, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, y los delitos que puedan ir apareciendo en la investigación", enumeró.

Moreau informó que "se enviaron copias (de la denuncia) al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, a la Unión Interparlamentaria Mundial, que es una organismo de la ONU, para ponerlos en conocimiento a este ataque a las inmunidades parlamentarias, y a la Procuración de Violencia Institucional".

El diputado contó que "en la presentación puntualizamos claramente que los diputados, como ha ocurrido en otras marchas como la universitaria o la de la CGT, concurrimos en el ejercicio de un derecho que tenemos como simples ciudadanos, que es el derecho a la protesta, a la libertad de expresión, y el derecho a representar a nuestros representados, que según nuestra mirada política estaban en la plaza expresándose pacíficamente".

"Y como hicimos en las oportunidades anteriores, en las que no hubo ningún hecho de represión, con marchas más multitudinarias, y es importante puntualizarlo porque precisamente no intervino Patricia Bullrich. Es un hecho muy curioso, cuando no interviene la ministra de Seguridad ni las Fuerzas de Seguridad nacionales a sus órdenes, no se produce ninguna circunstancia que debamos lamentar. Cada vez que ella interviene sí se producen esas circunstancias. Siempre ella ha proyectado su sombra en todos los hechos de violencia institucional y política que ha habido en los últimos años en la Argentina, incluido el intento de asesinato de Cristina Kirchner", prosiguió.

Leopoldo Moreau relató cómo fueron los hechos ese miércoles pasado el mediodía: "un grupo de diputados salimos de la puerta principal del Congreso, transitamos hacia la Avenida Entre Ríos que estaba cortada desde la noche anterior por las propias fuerzas de Seguridad. La ministra dijo que fuimos a interrumpir el tránsito y fomentar la violencia, pero el tránsito estaba cortado desde la noche anterior. Fuimos a expresarle a nuestros representados nuestra solidaridad, de acompañarlos en esta marcha, y cuando estábamos allí, de repente vemos que avanzan, no nosotros sino ellos avanzan hacia nosotros, un pelotón de la Prefectura Nacional Marítima y atrás la Policía Federal. Los diputados, frente a la posibilidad de que ese avance representara para los ciudadanos una circunstancia de violencia, esperaron que llegara este cordón con el objeto de establecer un diálogo pacífico, como se ve, fue registrado por las cámaras de TV, de modo de tratar de neutralizar un conflicto, no de provocarlo, todo lo contrario. En 3 o 4 segundos comienza una represión que estuvo ordenada, dirigida por Patricia Bullrich desde la sala de situación donde estaba monitoreando el desarrollo de la manifestación. Era una decisión ir contra los diputados pero no porque tengamos privilegios sino que tuvo un objetivo preciso: es un acto más de agresión al Congreso nacional. Y también tenía un objetivo más concreto, que a través de la TV el ciudadano que todavía no se había acercado a la plaza, era la una y media aproximadamente, viera que era un ataque despiadado, desproporcionado sobre diputados y generar un clima de intimidación. Si a diputados se los ataca con esa saña, con esa arbitrariedad, piensa qué me puede pasar a mí. Fue el efecto que luego reconoce incluso la ministra, que sabía que se trataba de diputados nacionales. Horas después devino todo un intento represivo para desalojar la plaza".

castagneto-conferencia.jpg Carlos Castagneto, uno de los diputados más afectados por los gases.

Por su parte, Carlos Castagneto - el diputado que resultó más afectado por los gases, perdió el conocimiento y fue hospitalizado- dijo que " fue algo inesperado, impensado. En lo personal me pegaron del lado izquierdo, luego al perder bastante la visión sentí otra ráfaga, como si fuera un soplete de pintura, del lado derecho, perdí conocimiento porque pensé que me explotaba la cabeza, esa fue la sensación realmente, un calor muy intenso, sin poder ver".

"Simplemente fuimos a decirles eso, que en un minuto nos retirábamos porque había muchas comisiones", relató sobre el momento de la represión. Y luego describió cómo se encuentra de salud: "Sigo con cremas y gotas porque siento la cara muy caliente y de un ojo no tengo la visión normal", tras agradecerle a los médicos que lo atendieron y a los compañeros de bloque y a la gente que le escribió. "Me sentí muy acompañado":

"No podemos entender esta manera de hacer política. Nosotros entendemos que la política es el diálogo, la concertación, el debate de ideas, pero me parece que cuando se quiere poner en un proyecto de ley un protocolo antipiquetes quiere decir que la ley no es buena para el pueblo. Nosotros, que somos los representantes del pueblo, siempre nos van a encontrar al lado del pueblo. No somos ni terroristas ni quisimos hacer un golpe de Estado", siguió.

"En 2017 fue la misma metodología, con Patricia Bullrich, yo estaba en el anexo y vi cómo vinieron algunas personas, tiraron piedras, esas 14 toneladas que dijo Macri, dieron vuelta un auto, lo prendieron fuego y luego se fueron, y empezó la represión. Fue una metodología igual".

"Queremos vivir en completa democracia y no con miedo de salir a la calle", agregó Castagneto.

"Lo peor que nos puede pasar es naturalizar la violencia institucional. Están atentando no sólo contra todo el pueblo argentino sino también contra la democracia al intentar quebrantar la división de poderes", afirmó, en tanto, la diputada Lorena Pokoik.

"No somos terroristas, no somos golpistas, somos representantes del pueblo de la Nación", aseveró. "Manifestarnos no es un delito, es un derecho, estamos en un momento muy grave".

Denuncia de diputados de UxP contra Patricia Bullrich