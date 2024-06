Diputados de UxP denuncian en la Justicia a Patricia Bullrich

Para Valdés, el Gobierno tenía "pensado" atacar a los diputados para "seguir como siguió", es decir reprimiendo y deteniendo a decenas de personas, de las cuales 16 todavía siguen privadas de su libertad. "Así no es y no queremos convivir de esta manera. No le hace bien a las leyes que ellos están queriendo sancionar, porque en el mundo lo que se ve es esta violencia que ejercieron para poder aprobar una ley", agregó el diputado.

Por su parte, Castagneto, otro de los diputados que sufrió el gas directamente en su rostro -debió ser trasladado a un hospital tras descompensarse- había relatado: "simplemente nos habíamos ido a sacar una foto y estar un poco con la gente ahí, saludar y volver a nuestro trabajo porque había muchas comisiones. Y bueno, pero vos sabés cómo se maneja este Gobierno con Bullrich a la cabeza. Yo voy a hacer la denuncia penal correspondiente porque esto no es normal".

"Meten infiltrados, porque realmente son infiltrados, no veo ningún preso encapuchado, sino que llevaron uno que vendía chorizos, otro que no sé, no los conozco a todos pero escuché por televisión y radio...", agregó, haciendo referencia a los incidentes en la manifestación y las detenciones.

Por su parte, Leopoldo Moreau escribió en X: "En el reino de las arbitrariedades, las payasadas y las hipocresías todo es posible. Milei acusa a los manifestantes de propiciar un Golpe de Estado mientras se prepara a darle asilo a los bolsonaristas que ocuparon el Parlamento de ese país para impedir la asunción de Lula. Bullrich, que está imputada en una causa penal por colaborar con el Golpe de Estado en Bolivia, respaldando a los golpistas con armas y municiones enviadas de contrabando, también le endilga a ciudadanos que ejercían el derecho a la protesta el carácter de golpistas. Milei, que acusó de terrorista a Bullrich, la designó Ministra de Seguridad. Y ahora los dos juntos acusan de terroristas a hombres, mujeres y jóvenes que fueron a ejercitar su libertad de expresión".

"Tienen la 'colaboración' del fiscal Stornelli que en ocho oportunidades no se presentó a prestar declaración indagatoria en una causa en la que estaba imputado y que ahora pide a troche y moche detenciones de personas por razones de riesgos procesales si se profugan. Efectivamente, si no estuviéramos frente al riesgo de que se quiere imponer un Estado de excepción, estaríamos frente a una tragicomedia en la que predomina la desfachatez y el ridículo".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/MoreauLeopoldo/status/1802732849503637687&partner=&hide_thread=false En el reino de las arbitrariedades, las payasadas y las hipocresías todo es posible. Milei acusa a los manifestantes de propiciar un Golpe de Estado mientras se prepara a darle asilo a los bolsonaristas que ocuparon el Parlamento de ese país para impedir la asunción de Lula.… — Leopoldo Moreau (@MoreauLeopoldo) June 17, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/MoreauLeopoldo/status/1802388724455535012&partner=&hide_thread=false Malas noticias para Bullrich: la CIDH convocó a una audiencia sobre la represión a la protesta | Fue a pedido del CELS y tendrá lugar el 11 de julio https://t.co/Sa7Ch1AeNA vía @Pagina12. El martes el bloque de UxP presentará una denuncia en contra de Bullrich — Leopoldo Moreau (@MoreauLeopoldo) June 16, 2024

Convocan a manifestación en Plaza de Mayo por los detenidos en el Congreso

Familiares, amigos y organizaciones sociales, estudiantiles y políticas convocaron a una marcha para este martes, a las 16.30, en Plaza de Mayo por los 16 detenidos que continúan privados de su libertad. El fiscal Carlos Stornelli solicitó la prisión preventiva y, a su vez, decidió imputarlos por los graves delitos de "terrorismo" y "sedición”.

"Es necesario que este tema siga en agenda. El silencio es un pacto con la impunidad”, apuntaron. Allí está previsto que familiares detenidos lean un petitorio con los nombres de los detenidos. La decisión de movilizar se definió este lunes en una reunión en la sede de la organización social Servicio Paz y Justicia de Argentina (SERPAJ).

Las detenciones generaron repudios de organismos de derechos humanos, partidos políticos y sindicatos. "Repudiamos enérgicamente la identificación de manifestantes como 'terroristas' sostenida por el gobierno de Milei y Villarruel y la acusación, sin sustento, de graves delitos penales por parte del Poder Judicial. El pueblo reclama legítimamente en defensa de sus derechos", escribieron organizaciones de derechos humanos en un comunicado conjunto.

Por otra parte, el Centro Internacional de Estudios Políticos (CIEP), dependiente de la Universidad Nacional de San Martín, expresó su "preocupación" por la detención de Sasha Iyardet, Camila Juárez y Nicolás Mayorga, estudiantes de esa universidad. "No es tolerable que en tiempos de democracia, ciudadanos que ejercen pacíficamente su derecho a la protesta sean detenidos y mantenidos bajo arresto por más de cinco días", marcó el CIEP.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/gargantapodero/status/1803096227749282135&partner=&hide_thread=false "Tirate al piso o te disparo y te arrastro de los pelos", fue la orden de la Policía para detener a la estudiante de @unsamoficial Sasha Lyardet. Aún hay 16 detenidos que sufrieron serios maltratos.

Hoy, a las 16.30hs, familiares convocan a una movilización en Plaza de Mayo. pic.twitter.com/2ChuQgWmbw — La Garganta Poderosa (@gargantapodero) June 18, 2024

Mayorga, campeón panamericano de ajedrez, detenido

Entre las personas que continúan detenidas, resaltó el caso de Nicolás Mayorga, campeón panamericano de ajedrez. Desde el Círculo de Ajedrez Torre Blanca y el Club Argentino de Ajedrez expresaron su preocupación por la detención del reconocido ajedrecista.

Según los testimonios, Nicolás se encontraba participando de la manifestación frente al Congreso contra la ley Ómnibus. Al desconcentrar, fue acorralado junto con dos amigas -compañeras de la Universidad Nacional de San Martín- por dos motos de la policía sobre las calles Lima y Chile, a más de 15 cuadras del Congreso.

Mayorga fue detenido violentamente para ser trasladado a una comisaría donde lo dejaron toda esa noche. Al día siguiente, imputado por causa de “terrorismo”, fue trasladado a la cárcel común de Marcos Paz, donde permanece encerrado en el pabellón 9.

“Nicolás no es un terrorista. Esperemos que se aclaren los hechos lo antes posible y que Nicolás recupere su libertad”, señalaron las organizaciones. “Aun cuando la justicia considere que merezca ser procesado por alguna otra causa que no sea la de 'terrorismo', Nicolás, como todos los ciudadanos de nuestro país, deben vivir el proceso bajo presunción de inocencia y en libertad. La historia de nuestras instituciones registra páginas muy oscuras de persecución a socios en épocas en las que estaba suspendido el estado de derecho”, agregaron.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/garciagustavoj/status/1802912813221851192&partner=&hide_thread=false Comunicado del Círculo de Ajedrez Torre Blanca y el Club Argentino de Ajedrez por la detención de Nicolás Mayorga, reconocido ajedrecista y Maestro FIDE. pic.twitter.com/a9LbrtYlQs — Gustavo (@garciagustavoj) June 18, 2024

Su esposa, Melisa, relató la detención: “Habíamos ido juntos, pero yo me fui antes porque tenemos un hijo. Sus compañeros de asamblea me dijeron que alrededor de las 18 los empiezan a desplazar del Congreso con los escudos y ahí comienza la cacería, corriéndolos con motos y balas de goma hasta la 9 de Julio. Ahí una moto lo intercepta y le pegan dos balazos de goma en la pierna. Ellos no estaban haciendo nada, solo manifestándose. No tenían la cara tapada, no tiraban piedras, no incendiaron nada. Solo estaban en contra de esta ley tan dañina para el pueblo argentino”.

El ajedrecista, de 34 años, también trabaja en Telefé, por lo que la Comisión Interna de la empresa Paramount/ Telefé y el Sindicato Argentino de Televisión (Satsaid) difundieron el sábado pasado un comunicado en el que piden por su liberación y la de los otros detenidos.

“Mi hijo está en Marcos Paz y no lo veo desde el miércoles. Recibió un balazo de goma en la pierna. Le quedó una herida y me dice que se la está curando él y que quiere que lo revise un médico”, dijo este martes Margarita Gómez, la madre de Nicolás, en una entrevista con El Destape Radio.

--------------

Más contenido en Urgente24:

Ezequiel Atauche habló tras el video viral que lo muestra ebrio: "Es de hace 4 años"

Banco Nación sorprende con 24 cuotas sin interés en productos seleccionados

Coto se asocia con MODO para brindar reintegros masivos: Cómo ahorrar más de $40.000 mensuales

Diana Mondino, Lionel Messi y Dibu Martínez: el llamativo saludo de la canciller

Con Mercado Pago en rojo y Naranja X en descenso: Quién ocupa la cima