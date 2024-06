Luis Caputo celebra superávit pero la deuda pública llegó a récord histórico

La deuda a diciembre del 2023 medida en dólares era:

Tesoro u$s 370.664 millones

BCRA u$s 32.092 millones

Total u$s 402.756 millones



Mayo 2024

Tesoro u$s 435.674 millones

BCRA u$s 20.803 millones

Total u$s 456.477 millones https://t.co/X9ZhVkLcyf