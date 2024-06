LAM sufre recorte: Ángel de Brito carga contra América TV

Tinelli, quien ocupa el cargo de director artístico de América, viajó especialmente a Miami para grabar una entrevista exclusiva con el astro del fútbol argentino. La charla mano a mano, que se extendió por una hora, promete revelar detalles íntimos de la vida y la carrera del capitán de la Selección Nacional.

"Marcelo viajó a Miami porque grabó una entrevista con Lionel Messi que se verá la semana que viene por América. El canal pondrá al aire la entrevista en el prime time así que LAM se acortará”, reveló Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre).

“La entrevista duró una hora, muy linda onda entre ellos y hay una sorpresa para Messi que no tiene desperdicio”, agregó.

Al mismo tiempo que aclaró, “La nota la va a presentar Marcelo en vivo desde Atlanta y se podrá disfrutar el martes desde las 21:30 hs en la pantalla de América y ese es el día que LAM durará media hora menos”.

En conclusión, la determinación de América TV de dar prioridad al especial con Lionel Messi ha suscitado diversas reacciones. Mientras que algunos elogian la oportunidad de presenciar al destacado jugador argentino en una entrevista exclusiva, otros, como De Brito, lamentan la falta de comunicación y consideración hacia uno de los programas más seguidos de la cadena televisiva.

"Tampoco es que vuelve!!! Es un especial de un reportaje a Messi!!! Están exagerando!!", manifestó @BONITO926, haciendo referencia al tema.

"No te cuidan Ángel ese canal está cada vez más en decadencia, es hora de escuchar nuevas ofertas, rating no te va a faltar", sumó @Lautarilloo, aconsejando al conductor que busque un nuevo camino.

