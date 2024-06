María Fernanda Callejón reveló por qué no quiso trabajar con Ángel de Brito en LAM

image.png María Fernanda Callejón abandonó un móvil de LAM.

"Por 65 mil pesos no salgo de mi casa. Encima tengo que pagarlo por actores y me hacen los descuentos, más la nafta. En la era Milei actualicen los valores, chicos", soltó bastante enfurecida María Fernanda Callejón. Vélez dejó pasar el comentario, pero Cinthia Fernández no dudó en retrucar cuando Callejón abandonó el móvil.