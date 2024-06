Ángel de Brito fulminó a Fernanda Callejón tras revelar cuánto pagan en LAM

Desde un comienzo la nota fue tensa, y la artista reveló el motivo por el que decidió no ir más al piso a ejercer de panelista invitada. “Por $65.000 no salgo de mi casa. Encima tengo que pagarlo por actores y me hacen los descuentos. Más la nafta. En la era Milei actualicen los valores chicos”, se quejó desde un evento de la revista Caras que se llevó a cabo en el Teatro Colón.