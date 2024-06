José Luis Daza al rescate de Luis Caputo (esperando el lunes 24/06)

Tan escaso de realidad fue lo de Milei que designó ministro de Economía a Luis Caputo, quien no tiene crédito en el FMI antes / ahora / mañana. Torpe hasta en eso, Nicolás Posse imaginó -en ese momento era importante Posse en el Gobierno de Santiago Caputo- que la sociedad Anker (Luis Caputo & Santiago Bausili) convencería a los 'mercados' de abrir la billetera, desconociendo que, en verdad, ellos todavía debían resolver temas pendientes de Mauricio Macri Presidente.

Sergio Massa y Javier Milei tuvieron el mismo discurso inicial: 'Orden Fiscal', creyendo que es el 'Ábrete Sésamo' del FMI. Error: el FMI quiere cobrar y por ese motivo lo que pretende es que la Argentina consiga las reservas suficientes para devolverle el dinero. Jamás lo lograrán con un tipo de cambio irreal. Massa y Milei erraron en apostar a un dólar 'ancla de la inflación' como pivote de su política antiinflacionaria cuando el FMI quería / quiere / querrá un dólar 'verdadero', que refleje dónde está ubicada la economía argentina.

massa en wdc.jpeg Sergio Massa intentando abrir la billetera del FMI vía USA.

Modernización vs. Crecimiento

Sturzenegger tiene la agenda de las reformas estructurales, muchas de ellas impostergables, pero él es un elefante en un bazar. Es inviable que prospere su plan de acción. No es operativo. Está cometiendo el mismo error que llevó a Marcos Peña a bajarle el pulgar en público. No sólo es importante el 'Qué se hace' sino también el 'Cómo se hace'. Obvio que no es por DNU, algo que se ha convertido en una espada de Damocles en la relación Ejecutivo / Legislativo.

Daza comprende que si no hay un 'rebote' de la economía, no hay Milei 2025. Es importante generar al menos la sensación de un posible 'plan productivo'. A Caputo le encanta la idea pero el problema es que es imposible imaginar algo si no se resuelve lo básico: los dólares.

'Los que saben' ya tienen detalles de las objeciones del FMI a la economía de Milei. También los directores ejecutivos de todos los países asociados al Fondo (suman 190). El campeón libertario tiene pies de barro.

kristalina-milei.jpg Javier Milei y la titular del FMI, Kristalina Georgieva, en Davos: Blablablá.

El debate

En julio se cumplen 80 años de los hijos de Bretton Woods (FMI + BIRF mal llamado 'Banco Mundial'). Kristalina Georgieva está muy ocupada con los eventos del onomástico pero ella dice que en su momento ella envió a Ciudad de Buenos Aires a su adjunta, Gita Gopinath, a solicitar todo lo que la Argentina no hizo desde entonces. El artificio cambiario al que se aferran Milei / Caputo con tal de no levantar el cepo cambiario debió retirarse en febrero, mes de la visita que los ridículos internautas libertarios fabularon con Milei galán de la economista india, tal como hace unos días montaron una tontería similar con la italiana Giorgia Meloni. Chicos, aflojen: de Fátima Florez / Lilia Lemoine / Sandra Pettovello no pasa.

Milei / Caputo hablan del 'golpe inflacionario' que provocaría la liberación del tipo de cambio, considerando que el único logro en 180 días de Milei / Caputo fue 'dibujar' la inflación.

El tema es viejo. El polémico influencer Carlos Maslaton se lo había reclamado a Massa el día que juró como ministro de Economía. Pero Massa creía que por cenar con Juan González tendría Fort Knox en su bolsillo. (González ni siquiera integra ya la Administración Biden).

Hay algo peor en Javier Milei: Domingo Cavallo trabajó con Joaquín Cottani en un Plan de Estabilización que el Presidente ni leyó, convencido de que por el poder de su palabra ocurrirá el milagro. Pero en el inicio de esta nota mencionamos a San Bernardo, ¿no fue también él autor de “Yo lo rogaré a Dios, amigo, y tú, entre tanto da con el mazo”, o sea "a Dios rogando y con el mazo dando"?

El lunes 24/06 habrá mercados, luego del absurdo fin de semana largo que otra vez festeja un país en depresión aguda, y sin beneficio de inventario ni para el turismo. Oportunidad para conocer cómo va todo.

