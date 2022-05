En una guerra entre cristianos, ¿dónde está Dios?

san jorge3.jpg Cinta de San Jorge.

El orígen

El simbolismo de naranja y negro (o amarillo y negro) representa el fuego y la pólvora de guerra, o la muerte y resurrección de San Jorge, o los colores del escudo de armas imperial ruso original (águila negra sobre fondo dorado).

San Jorge es el nombre de un soldado romano ejecutado en Nicomedia (ciudad de Anatolia, capital del reino de Bitinia, hoy Turquía) a causa de su fe cristiana, por lo que se lo venera como mártir.

Jorge fue el protector de los cruzados en la conquista de Jerusalén (15 de julio de 1099), patrón de los caballeros y soldados, y en protector de algunas órdenes religiosas militares, como la Orden Teutónica y los templarios.

Desde el siglo 12 la imagen de san Jorge aparecía en el antiguo escudo imperial y en el escudo nacional moderno ruso. Era el antiguo emblema de los ejércitos rusos y dio nombre a la 1ra. orden militar rusa.

La Iglesia Ortodoxa rusa celebra su fiesta como patrono de Rusia el 6 de mayo.

También en Ucrania se celebra en mayo la fiesta de San Jorge y el festival de primavera. San Jorge es el patrón de Ucrania, la región de Kiev, el santuario principal de Galitzia y de la ciudad Leópolis (Catedral de San Jorge), las más antiguas ciudades de Volodímir-Volinski, Kamianéts-Podilskyi, y de un par de docenas de ciudades más.

En la República de Bielorrusia se celebra el 23 de abril al comienzo de la primavera.

San Jorge es el patrón de Georgia. La bandera actual es una Cruz de San Jorge y el escudo tiene una representación del santo a caballo matando al dragón.

Vladimir Putin ancló su gobierno en la Iglesia Ortodoxa Rusa, fundada por Vladimir I Sviatoslavich, o Vladimir el Grande, Príncipe de Novgorod, Gran Príncipe de Kiev y gobernante de la Rus de Kiev.

Ortodoxos

La Iglesia Ortodoxa Rusa, el Patriarcado de Moscú, es la iglesia cristiana ortodoxa oriental autocéfala más grande, con 194 diócesis dentro de Rusia. El primado de la República de China es el Patriarca de Moscú y toda la Rus.

Entre las Iglesias cristianas, la Iglesia Ortodoxa Rusa es la 2da. más numerosa, detras la Iglesia Católica Apostólica Romana. En Rusia se estima que hasta el 65% de los rusos étnicos6 y un porcentaje similar de bielorrusos y ucranianos se identifican como "ortodoxos".

Putin siempre se deja ver en una iglesia en la fiesta del Bautismo del Señor, cada 19 de enero.

La guerra entre Rusia y Ucrania es una guerra entre cristianos.

La guerra entre Rusia y la OTAN es una guerra entre cristianos.

El sacerdote católico Tomáš Halík, sociólogo profesor en la Universidad Carolina, de Praga, presidente de la Academia Cristiana Checa y capellán universitario, reflexionó: "Ahora el mundo está en guerra, pero hay que pensar en el mundo de la posguerra. No debemos repetir viejos errores y subestimar la energía espiritual de las religiones del mundo."

Es cierto que Halík tiene un doble rasero: dice que la invasión a Ucrania que ejecutó Rusia destruye el sistema de Derecho Internacional establecido en las décadas posteriores a la 2da. Guerra Mundial, y es cierto lo de la afrenta al Derecho Internacional pero omite que el sistema ya estaba roto con las invasiones de USA a Irak y a Afganistán.

La única diferencia es que Irak y Afganistán encontraron a países cristianos invadiendo países islámicos pero ahora el conflicto es entre cristianos.

Halík: "Hoy, el sueño de una Europa unida que “respire con ambos pulmones”, Este y Oeste, está amenazado por los peligrosos tumores del nacionalismo, el populismo y el fundamentalismo en ambos pulmones. Debe desarrollarse el potencial terapéutico, no el destructivo, de la religión."

¿Esto es posible o puro marketing para intentar reinstalar al papa Francisco en el centro de la escena?

Francisco ha hablado durante mucho tiempo del tiempo presente como una “3ra. Guerra Mundial fragmentaria”.

Y es cierto que hoy día se encuentra en construcción

un nuevo mapa geopolítico del globo terráqueo,

un nuevo Orden Mundial,

un nuevo clima moral en las relaciones políticas, económicas y culturales;

un nuevo capítulo en la historia.

Lo único cierto es que incluso después del final de la cguerra en Ucrania, el mundo no volverá a la forma que tenía a principios de este año.

kirill putin.jpg Patriarca ruso Kirill (Cirilo) y Vladímir Putin.

El termómetro

El problema de Halík, quien escribió en la revista de los jesuitas estadounidenses America, es que él visualiza a Putin como un heredero de Iosif Stalin, que era un marxista leninista, y entonces él presenta a Putin como un personaje que utiliza la religión cristiana pero no lo es. Este concepto es ridículo porque ningun gobernante de Occidente podría considerarse hoy día más o menos cristiano que Putin, ¿cuál es el termómetro? ¿Quién es el propietario del medidor de cristianismo?

¿Un gobernante que tolera o promueve el aborto es más o menos cristiano que otro que lo prohibe?

¿Por dónde pasa la línea roja?

¿Acaso Halik pretende que sea un trazo del papa Francisco?

¿Y quién le concedería esa autoridad hoy?

Es una visión muy parcial del mundo.

A Halik le resulta sencillo, para un enfoque binario, sostener que Occidente es cristiano y Rusia no lo es o podría no serlo, pero así él no logra abordar la profundidad del problema sino que permanece en las orillas.

De todos modos es rescatable parte de su concepto:

"La sociedad secular ha subestimado el poder del lenguaje, los símbolos y los rituales religiosos. El lenguaje secular a menudo no es capaz de transmitir emociones fuertes en situaciones de crisis. Como resultado, los términos religiosos aparecen espontáneamente en el lenguaje de los políticos, incluso aquellos que están muy alejados de la fe personal y la ética religiosa, ya que invocan imágenes sugerentes del inconsciente colectivo de la sociedad.

Pero el lenguaje, los símbolos y los rituales religiosos pueden usarse tanto de manera constructiva como destructiva. Los extremistas islámicos han logrado aprovechar el potencial de la energía religiosa para sus propios fines.

¿Qué potencial espiritual tiene la sociedad occidental secular?

¿Qué papel puede jugar el cristianismo en Occidente?

¿Se han recuperado suficientemente las iglesias cristianas de las revelaciones de la crisis de los abusos sexuales, la pandemia y la última ola de secularización (o, más exactamente, desiglesia) de las sociedades occidentales?

De la experiencia de teólogos en el frente de la 1ra. Guerra Mundial, como Pierre Teilhard de Chardin, SJ, y Paul Tillich, surgió una nueva teología, una nueva concepción de Dios y de la relación entre Dios y el mundo. ¿Emergerá de esta guerra una nueva energía espiritual, con nuevas visiones inspiradoras para la forma futura del mundo?

Parece que tenemos que hacernos de nuevo la pregunta sobre la relación entre política y religión."

Al checo Halik se le complica todo mucho más con la irrupción de otros cristianos conservadores aliados de Putin tal como Viktor Orbán, de Hungría.

¿Y qué decir de Polonia, aliado de Ucrania y con odio renovado contra Rusia pero donde el clero acumula un desprestigio considerable pero el cristianismo conservador trabó una alianza con el nacionalismo que logró victorias políticas?

shevchuk4 francisco.jpg Papa Francisco y Sviatoslav Shevchuk ha sido el Arzobispo Mayor de la Iglesia Católica Griega de Ucrania desde el 25 de marzo de 2011, sirviendo como líder de la Iglesia Católica Oriental.

Francisco

El propio Halik termina preguntandose:

"¿Hay alguna forma de cristianismo en el mundo de hoy que pueda ser una fuente de inspiración moral para una cultura de libertad y democracia? Debemos buscar una forma que no sea una imitación nostálgica del pasado sino que respete el hecho de que nuestro mundo no es, ni será nunca, religiosa o culturalmente monocromático, sino radicalmente pluralista.

El problema central es que Halik otra vez intenta monopolizar el cristianismo para Occidente. En verdad, el cristianismo nació en Oriente. El cristianismo comenzó en Israel, se extendió por Palestina y luego hacia Turquía desde donde llegó a los Balcanes, y luego a Italia.

La relación entre religión y política hasta ahora ha sido vista principalmente como una entre Iglesia y Estado. En el curso de la globalización, sin embargo, las iglesias han perdido su monopolio sobre la religión y los estados-nación han perdido su monopolio sobre la política.

El principal competidor de la religión organizada hoy no es el ateísmo o el humanismo secular, sino la espiritualidad no eclesiástica, por un lado; y la religión como ideología política, por el otro. En el curso de la secularización, la religión no ha desaparecido, pero ha sufrido una profunda transformación. Su papel en la sociedad y en la vida de las personas está cambiando.

El papel de la religión como fuerza integradora de la sociedad ha sido asumido por otros fenómenos sociales en el proceso de globalización de la modernidad tardía, especialmente por el mercado global de bienes e información (incluidos los medios de comunicación).

Hoy, el proceso de globalización, junto con el orden político y económico existente, está experimentando profundas convulsiones y cambios. No existe una fuerza unificadora global.

Si la unidad actual de Occidente se basara únicamente en la defensa contra Rusia, no duraría. De manera similar, para que continúe el proceso de unificación mundial, no podemos depender únicamente de los aspectos económicos de la globalización. La curación del mundo presupone una fuerza espiritual inspiradora."

¿Dónde quiere llegar Halik pero él no se atreve, quizás por pudor? A qué una guerra entre cristianos es un mal ejemplo planetario preocupante. Y un cristiano debería resolver el problema, rol que reclama Francisco pero que hasta ahora no le fue concedido en especial por un bloqueo de parte de los ortodoxos pero también de los protestantes porque sería una concesión muy compleja. Pero es importante saber qué hay en discusión debajo del ruido de los misiles.

