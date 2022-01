¿Qué pasa en Nigeria con los cristianos? Asesinatos récord

Mientras el cronista escribe esta nota, el sábado 22/01, llega un alerta de la agencia Associated Press firmado por Chinedu Asadu desde Abuja, Nigeria: " Extremistas islámicos secuestraron a 17 niñas en el noreste de Nigeria, dijeron testigos el sábado (...). Miembros del grupo yihadista Boko Haram atacaron Pemi, una aldea en el área de Chibok, en el estado de Borno, el jueves 20/01, dijeron 2 residentes a The Associated Press. En Borno es donde se ha concentrado la insurgencia de Boko Haram durante una década. En un comunicado el viernes 21/01 por la noche, el grupo Estado Islámico también se atribuyó la responsabilidad de matar a "muchos cristianos" y prender fuego a 2 iglesias y varias casas durante un ataque en la ciudad de Bimi, en Borno."