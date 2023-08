Incluso, en ciudades de Mendoza, Santiago del Estero y San Luis, militantes de Milei informaron que las boletas nunca llegaron.

Esto es parte de lo que se tendrán que ocupar Karina Milei y Javier Milei desde el lunes 14 de agosto porque en octubre podría dar un batacazo si logra un armado nacional mucho más profesional.

Desde el sur de la provincia Córdoba, militantes advierten que “Milei arrasa” y desde las 18 instalaron que podría disputar junto a Sergio Massa el primer puesto como el más votado.

A su vez, confirmaron que "hay números que sorprenden en Mendoza, Córdoba y Entre Ríos". Quien entró en estado de alerta fue Patricia Bullrich.

Disparó Milei: "Es un escándalo el intento de robo o destrucción de boletas nuestras a lo largo y a lo ancho del país. Impresionante nuestros fiscales defendiendo los votos. Todas las boletas donde sea clara la intención del votante son válidas. No importan si están rotas o no. No se dejen engañar. ¡A cuidar los votos!".

Por supuesto, las denuncias en las redes sociales:

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcbuteler%2Fstatus%2F1690825102722539520%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Sin boletas de @JMilei en esta escuela desde hace 3 horas, dicen que no hay en ninguna mesa.

En Quilmes le están robando la elección a Milei pic.twitter.com/I2UfpHoo6a — Christian Buteler (@cbuteler) August 13, 2023

